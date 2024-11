Criminalul în serie, Charles Manson, a recunoscut că a ucis mai multe persoane decât se știa inițial, în timpul unui apel telefonic din închisoare

Într-un apel telefonic, pentru un documentar, Charles Manson, liderul unui cult și ucigașul din spatele unui șir de crime de la sfârșitul anilor 1960 în California, a recunoscut implicarea sa în crime suplimentare.

20 de ani de conversații ale lui Manson nedifuzate până în acest moment

O înregistrare audio într-un trailer din cea mai recentă serie documentară despre criminal, Making Manson, Manson spune: „Există o întreagă parte din viața mea despre care nimeni nu știe nimic.”

Liderul sectei, vorbind la un telefon din închisoare, continuă să adauge: „Am locuit o vreme în Mexic. Am fost la Acapulco, am furat niște mașini. M-am implicat în lucruri care m-au depășit, omule. M-am implicat în câteva crime. Mi-am lăsat pistolul Magnum în Mexico City după ce am omorât niște oameni pe plajă.

Noua serie documentară în trei părți investighează 20 de ani de conversații nedifuzate până în acest moment, în care Manson vorbește despre crimele sale, despre evoluția sa și despre Familie, o comună și un cult condus de Manson de la sfârșitul anilor 1960 până la începutul anilor 1970. Liderul cultului nu a comis el însuși crimele, preferând să-și convingă adepții să o facă. Grupul a ucis cel puțin șapte persoane la sfârșitul anilor 1960.

Manson și adepții săi au fost arestați în 1969. La procesul său din 1970, Manson s-a prezentat drept o forță demonică și a apărut cu o svastică nazistă pe care și-o tatuase pe frunte.

Manson a murit din cauze naturale în noiembrie 2017

La o audiere de eliberare condiționată din 2012, care a fost respinsă, Manson a fost citat că i-ar fi spus unuia dintre psihologii săi din închisoare: „Sunt special. Nu sunt ca un deținut obișnuit. Mi-am petrecut viața în închisoare. Am băgat cinci oameni în mormânt. Sunt un om foarte periculos.”

Manson, care a murit din cauze naturale în noiembrie 2017, a ispășit peste 40 de ani într-o închisoare din Corcoran, California, pentru crimă de gradul întâi și conspirație pentru a comite o crimă în urma morții a șapte persoane, inclusiv a actriței Sharon Tate, soția însărcinată a regizorului Roman Polanski.

Potrivit Los Angeles Times, Manson a comis sute de încălcări ale regulilor în timp ce se afla la închisoarea de stat Corcoran, inclusiv atacuri, posesia repetată a unei arme și amenințarea personalului. Oficialii au spus că a scuipat gardienii, a inițiat lupte generale, a încercat să provoace o inundație și și-a incendiat salteaua.

Descriind noua serie documentară care este programată să aibă premiera marțea viitoare, Peacock a spus: „Foștii membri ai „familiei” ascultă conversațiile exclusive și sunt purtați înapoi spre perioada când „ar fi făcut orice pentru Charlie”.

„Manson povestește crimele de dinainte și care au condus la crima din vara lui 69, oferind o explicație a loialității și fraternității”, a adăugat Peacock, referindu-se la o viziune apocaliptică îmbrățișată de Manson și de membrii cultului său.