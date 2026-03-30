Bureții de bucătărie folosiți zilnic eliberează particule fine de plastic, însă cercetătorii avertizează că presiunea reală asupra mediului vine din consumul de apă asociat spălării vaselor. Studiul, care a combinat date din gospodării și experimente de laborator, arată că obiceiurile zilnice contează mai mult decât obiectele în sine, scrie scitechdaily.com.

Microplasticele ascunse în rutina zilnică

Bureții de bucătărie par inofensivi, însă utilizarea repetată îi face să se uzeze treptat și să elibereze microplastice care ajung în apele uzate.

„Fiecare utilizare contribuie la desprinderea unor fragmente invizibile cu ochiul liber”, explică cercetătorii. Aceste particule sunt deja identificate în oceane, sol, aer și apă potabilă și pot fi ingerate de organisme, transportând substanțe chimice nocive și afectând lanțul alimentar.

Cum au fost realizate măsurătorile

Cercetătorii au analizat utilizarea bureților în gospodării din mai multe regiuni și au cântărit bureții înainte și după spălarea vaselor. „Această abordare a permis observarea comportamentului real al consumatorilor, fără influența unor condiții artificiale”, arată studiul.

Experimentele au fost replicate și în laborator, unde un dispozitiv special a simulat frecarea mecanică, controlând presiunea și durata utilizării. Combinația de date din teren și laborator a oferit o imagine detaliată asupra eliberării de microplastice.

Impactul cumulativ asupra mediului

Toți bureții testați au eliberat microplastice, iar cantitatea variază în funcție de tipul materialului și frecvența utilizării. La nivel individual, emisiile par reduse, însă la scară națională, cumulul devine semnificativ.

O parte din particule este reținută de stațiile de epurare, dar restul ajunge în râuri, lacuri și sol, afectând ecosistemele și lanțul trofic.

Apa, factorul decisiv

Studiul arată însă că consumul de apă în timpul spălării vaselor are un impact mult mai mare asupra mediului.

„Schimbarea comportamentului de consum, în special reducerea cantității de apă utilizate, poate avea un efect mai important asupra mediului decât tipul de burete folosit în gospodării”, concluzionează cercetătorii.