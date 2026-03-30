B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Oana Radu, mărturisire neașteptată: „Nu sunt ok lucrurile în viața mea. A venit momentul să spun că nu o să mai ascund …”

Ana Maria
30 mart. 2026, 15:32
Sursa foto: Captură Video - Gand la Gand Cu Teo / YouTube
Cuprins
  1. De ce spune Oana Radu că nu mai poate ascunde realitatea
  2. Oana Radu, mărturisire neașteptată. Care este, de fapt, motivul stării ei „nefericite”

Oana Radu, mărturisire neașteptată în mediul online. Ea a vorbit deschis despre perioada dificilă prin care trece. Artista a surprins pe toată lumea cu o confesiune sinceră, dar și cu un final neașteptat.

Oana a decis să vorbească deschis despre starea ei emoțională și să nu mai ascundă ceea ce simte. Într-un mesaj public, aceasta a recunoscut că nu traversează o perioadă ușoară și că a ajuns într-un punct în care nu mai vrea să mențină aparențele.

Mesajul transmis recent în mediul online a stârnit numeroase reacții, mai ales că nimeni nu anticipa o astfel de dezvăluire.

De ce spune Oana Radu că nu mai poate ascunde realitatea

Într-un videoclip publicat pe rețelele de socializare, artista a explicat că lucrurile nu mai sunt „ok” în viața ei și că simte nevoia să fie sinceră.

Știu că nu o să fie plăcut pentru toată lumea ceea ce spun acum și, da, nu am de gând să mă prefac că sunt fericită, că lucrurile sunt ok. Nu sunt ok lucrurile în viața mea. A venit momentul să spun că nu o să mai ascund și nu o să mai fac în așa fel încât ele să pară în regulă. Am dreptul să fiu fericită și să trăiesc așa cum consider eu că este bine”, a mărturisit Oana Radu, potrivit Cancan.

Vedeta a subliniat că își dorește să facă alegeri care să o apropie de starea de bine și că nu va mai accepta compromisuri atunci când vine vorba de propria fericire.

Oana Radu, mărturisire neașteptată. Care este, de fapt, motivul stării ei „nefericite”

Deși inițial mesajul a părut unul extrem de serios, finalul videoclipului a schimbat complet perspectiva.

Artista și-a îndreptat camera către animalul său de companie, dezvăluind într-o notă amuzantă că acesta este, de fapt, „responsabil” pentru starea ei.

„M-am săturat să sforăi. Am înțeles, ești frumos, ești cuminte, dar nu faci altceva decât ă dormi toată ziua. Absolut toată ziua și toată noaptea. Pe drum, dormi. Acasă, dormi. Vrei doar bobițe și somn. Serios! Asta nu e viață!”, a spus cântăreața.

Tags:
Citește și...
O influenceriță româncă celebră a fugit în miez de noapte dintr-un conac de lux din Franța
Încă un divorț în showbizul din România. Artista a anunțat că s-a despărțit de soțul ei: „Între timp, am și divorțat. Eram prea tineri”
Dorian Popa a pus la cale o nuntă atipică. Ce rochie spectaculoasă va purta viitoare soție
Mihaela Rădulescu, acuzații dure: „Oameni din Austria care au trăit cu portretul lui Hitler în casă au decis să mă umilească și să mă hărțuiască” (VIDEO)
Surpriză! De ce a plecat Rareș Cojoc din România după divorțul de Andreea Popescu și cu cine
Replica lui Valentin Sanfira pentru Codruța Filip, după ce l-a atacat în online: „Dacă îți ia cineva haina cu sila, dă-i cămașa”
Tom Hanks revine pe ecrane într-o comedie despre baseball. În distribuție mai sunt anunțați cântăreţul Bad Bunny și actorul Colman Domingo
Mihai Trăistariu vrea să cucerească Italia: „O să mă înscriu la Sanremo și învăț italiana”. Ce planuri de viitor are acesta
Apariție care a luat prin surprindere! Sora Biancăi Drăgușanu, complet schimbată după operații (VIDEO)
Mirabela Grădinaru își crește copiii după principii foarte clare. Regula strictă pe care i-a impus-o fiicei sale
Ultima oră
18:15 - Bătălia pentru Iran, între „realitatea” din discursul Casei Albe și situația din teren. Cum vrea să schimbe Trump percepția asupra unui război costisitor și nepopular
18:02 - A treia moțiune simplă împotriva Dianei Buzoianu nu a mai trecut. Opoziția nu s-a mai bucurat de sprijinul PSD
17:59 - Farmacist-șef din București, sub control judiciar într-un dosar de fraudă cu medicamente de peste 11 milioane de lei
17:38 - EXCLUSIV: Discurs dur al lui Traian Băsescu la adresa lui Donald Trump. Ce spune fostul președinte despre acțiunile liedrului de la Casa Albă (VIDEO)
17:29 - Afaceristul Fănel Bogos a scăpat de arest. Tribunalul Vaslui l-a plasat sub control judiciar. Ar fi plătit 1,5 milioane de euro pentru o întâlnire cu Ilie Bolojan
17:22 - Ajutorul de înmormântare a crescut în 2026. Cine primește până la 9.192 de lei și cum se obține
17:21 - Ce tip de echipamente pot fi conectate cu ajutorul unui extender HDMI?
17:14 - Final fericit în Mureș: Cele două fetițe date dispărute au fost găsite. Ce a transmis MAI (FOTO, VIDEO)
16:59 - Plafonarea prețurilor la alimente de bază, prelungită cu 3 luni. Ce produse se regăsesc pe listă
16:55 - Capitala pierde titlul de cel mai scump oraș, dar domină piața la un capitol surprinzător. Care sunt prețurile în cartierele de top