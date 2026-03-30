Oana Radu, mărturisire neașteptată în mediul online. Ea a vorbit deschis despre perioada dificilă prin care trece. Artista a surprins pe toată lumea cu o confesiune sinceră, dar și cu un final neașteptat.

a decis să vorbească deschis despre starea ei emoțională și să nu mai ascundă ceea ce simte. Într-un mesaj public, aceasta a recunoscut că nu traversează o perioadă ușoară și că a ajuns într-un punct în care nu mai vrea să mențină aparențele.

Mesajul transmis recent în mediul online a stârnit numeroase reacții, mai ales că nimeni nu anticipa o astfel de dezvăluire.

De ce spune Oana Radu că nu mai poate ascunde realitatea

Într-un videoclip publicat pe rețelele de socializare, artista a explicat că lucrurile nu mai sunt „ok” în viața ei și că simte nevoia să fie sinceră.

„Știu că nu o să fie plăcut pentru toată lumea ceea ce spun acum și, da, nu am de gând să mă prefac că sunt fericită, că lucrurile sunt ok. Nu sunt ok lucrurile în viața mea. A venit momentul să spun că nu o să mai ascund și nu o să mai fac în așa fel încât ele să pară în regulă. Am dreptul să fiu fericită și să trăiesc așa cum consider eu că este bine”, a mărturisit Oana Radu, potrivit .

Vedeta a subliniat că își dorește să facă alegeri care să o apropie de starea de bine și că nu va mai accepta compromisuri atunci când vine vorba de propria fericire.

Oana Radu, mărturisire neașteptată. Care este, de fapt, motivul stării ei „nefericite”

Deși inițial mesajul a părut unul extrem de serios, finalul videoclipului a schimbat complet perspectiva.

Artista și-a îndreptat camera către animalul său de companie, dezvăluind într-o notă amuzantă că acesta este, de fapt, „responsabil” pentru starea ei.

„M-am săturat să sforăi. Am înțeles, ești frumos, ești cuminte, dar nu faci altceva decât ă dormi toată ziua. Absolut toată ziua și toată noaptea. Pe drum, dormi. Acasă, dormi. Vrei doar bobițe și somn. Serios! Asta nu e viață!”, a spus cântăreața.