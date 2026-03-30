B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Peste 12 milioane € la Joker, dar norocul întârzie. Un român a fost la un pas de marele premiu

Ana Beatrice
30 mart. 2026, 16:21
Sursă Foto: Facebook - Loteria Romana﻿
Cuprins
  1. Ce premii sunt în joc la tragerile loto de joi
  2. Unde s-au câștigat cele mai recente premii

Mizele devin din ce în ce mai atractive pentru jucători. La Joker, reportul la categoria I a ajuns la peste 61,53 milioane de lei, după tragerile de duminică. Suma depășește 12,06 milioane de euro.

Și la Loto 6/49 se înregistrează un câștig potențial important, reportul depășind 11,35 milioane de lei. Suma este de peste 2,22 milioane de euro. Noi trageri vor avea loc joi, informează Loteria Română.

Ce premii sunt în joc la tragerile loto de joi

Joi revin emoțiile pentru jucători, cu noi trageri la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Interesul este cu atât mai mare cu cât, la extragerile de duminică, Loteria Română a acordat peste 44.700 de câștiguri, în valoare totală de peste 3,66 milioane de lei.

La Noroc, miza este una consistentă, cu un report cumulat ce depășește 5,48 milioane de lei. Suma este echivalentul a peste 1,07 milioane de euro. Și la Noroc Plus se înregistrează un report la categoria I, care a trecut de 48.100 de lei. Acest lucru crește și mai mult așteptările pentru extragerile următoare.

Unde s-au câștigat cele mai recente premii

Premiile puse la bătaie rămân atractive și la celelalte jocuri. La Loto 5/40, reportul a depășit 118.900 de lei, adică peste 23.300 de euro. Și la Super Noroc se înregistrează un report consistent, de peste 133.300 de lei, echivalentul a mai mult de 26.100 de euro.

În același timp, norocul a fost de partea unor jucători la ultimele extrageri. La Loto 6/49, la categoria a II-a, s-au acordat cinci câștiguri, fiecare în valoare de 63.569,28 de lei. Biletele câștigătoare au fost jucate în agenții din Orăștie și Satu Mare, dar și online, pe aplicația mobilă AmParcat.ro și pe joaca.loto.ro.

La Joker, premiul de categoria a II-a, în valoare de 994.189,04 lei, a fost câștigat. Biletul norocos a fost jucat pe bilete.loto.ro.

Tags:
Citește și...
Ultima oră
