Mizele devin din ce în ce mai atractive pentru jucători. La Joker, reportul la categoria I a ajuns la peste 61,53 milioane de lei, după tragerile de duminică. Suma depășește 12,06 milioane de euro.

Și la Loto 6/49 se înregistrează un câștig potențial important, reportul depășind 11,35 milioane de lei. Suma este de peste 2,22 milioane de euro. Noi trageri vor avea loc joi, informează .

Ce premii sunt în joc la tragerile loto de joi

Joi revin emoțiile pentru jucători, cu noi trageri la , Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Interesul este cu atât mai mare cu cât, la extragerile de duminică, Loteria Română a acordat peste 44.700 de câștiguri, în valoare totală de peste 3,66 milioane de lei.