Acasa » Politică » Droguri vândute la magazinul sătesc. DIICOT a reținut o grupare de traficanți din Dîmbovița

Droguri vândute la magazinul sătesc. DIICOT a reținut o grupare de traficanți din Dîmbovița

Adrian Teampău
30 mart. 2026, 16:26
Droguri vândute la magazinul sătesc. DIICOT a reținut o grupare de traficanți din Dîmbovița
Perchezitii în Dâmbovița Sursa foto: DIICOT
Cuprins
  1. Ce acuzaţii aduce DIICOT persoanelor reţinute?
  2. Cum funcţiona reţeaua şi ce substanţe erau comercializate?
  3. Ce probe au ridicat procurorii DIICOT?

Cinci persoane din judeţul Dâmboviţa au fost reţinute de DIICOT pentru operaţiuni cu substanţe psihoactive şi trafic de droguri de mare risc. Investigațiile au avut în vedere perioada martie 2024–martie 2026 în care persoanele respective au pus pe picioare o rețea de trafic. 

Ce acuzaţii aduce DIICOT persoanelor reţinute?

Mai multe percheziţii, 13 la număr, au avut loc duminică în localităţile Găeşti, Ulieşti, Dragodana şi Şelimbăr. Patru bărbați și o femeie au fost reținuți, iar după audieri, procurorii au solicitat arestarea preventivă.

Potrivit unui comunicat de presă emis de DIICOT, cele cinci persoane din judeţul Dâmboviţa au fost reţinute pentru operaţiuni cu substanţe psihoactive şi trafic de droguri de mare risc. Unul dintre inculpaţi a fost pus sub acuzare şi pentru trafic de droguri de mare risc, conform sursei citte.

Din actele de urmărire penală a reieşit faptul că, în perioada martie 2024 – martie 2026, la diferite intervale de timp, patru membrii ai rețelei ar fi deţinut, manipulat şi vândut produse psihoactive. Unul dintre aceștia ar fi comercializat şi droguri de mare risc.

Dovezile care au fost incluse în probatoriul anchetatorilor arată că gruparea și-a făcut o adevărată rețea de clienți, mulți dintre ei din zona rurală adiacentă oraşului Găeşti.

Cum funcţiona reţeaua şi ce substanţe erau comercializate?

Procurorii DIICOT susțin că substanţele comercializate includeau 4BMC şi 2MEC, iar drogul de mare risc identificat a fost 3CMC, cunoscut sub denumirea generică de cristal.

Prețurile de vânzare era cuprins între 100 şi 200 de lei pentru un gram.

Datele din dosarul penal arată că doi dintre inculpaţi, un bărbat şi o femeie, vindeau drogurile într-un magazin sătesc pe care l-au deschis în propria locuință, în localitatea Ulieşti.

Sursa de aprovizionare, au mai arătat procurorii, era un dealer din judeţul Sibiu. Acesta punea la dispoziție substanțele interzise în vederea comercializării, au arătat procurorii DIICOT.

Ce probe au ridicat procurorii DIICOT?

Duminică, poliţiştii şi procurorii au efectuat 13 percheziţii în localităţile Găeşti, Ulieşti, Dragodana şi Şelimbăr. Cu acest prilej au fost descoperite și ridicate diferite cantităţi de substanţe cristaline. O parte dintre acestea erau porţionate şi ambalate, pregătite pentru a fi distribuite.

Pe lângă substanțele interzise, au mai fost găsite cântare de precizie, pungi autosigilante şi obiecte purtând urme de substanţă. De asemenea, au fost ridicate diverse sume de bani, în lei, euro şi dolari, dispozitive de stocare a datelor şi alte mijloace de probă.

Cei cinci inculpaţi au fost reţinuţi, iar luni au fost prezentați, cu propunere de arestare, instanței de la Tribunalul Dâmboviţa. DIICOT cere mandat de  arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

