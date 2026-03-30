A murit mama lui Mihai Gâdea. Anunțul său îndurerat: „A fost stânca noastră, căldura noastră și izvorul nesfârșit de iubire" (VIDEO)

Traian Avarvarei
30 mart. 2026, 12:52
Mama lui Mihai Gâdea a murit. Surse foto: Mihai Gâdea Instagram / Captură video - Antena 3 CNN YouTube
Cuprins
  1. Mesajul lui Mihai Gâdea, după ce mama sa a murit
  2. Mihai Gâdea: Să rămânem ancorați în această speranță – ne vom revedea curând

Mihai Gâdea a anunțat că mama lui a murit. „A fost o mamă desăvârșită, plină de dragoste, răbdare și credință”, a scris CEO-ul Antena 3 CNN, într-un mesaj emoționant. Vorbind și în numele surorilor sale, Gâdea a mai precizat că în continuare „credința noastră rămâne neclintită în Mântuitorul Isus Hristos”.

Mesajul lui Mihai Gâdea, după ce mama sa a murit

„Îmi este foarte greu să vă anunț că, în urmă cu puține ore, mama mea a plecat dintre noi.

Pentru mine și pentru surorile mele, Alina, Dana și Emi, mama a fost stânca noastră, căldura noastră și izvorul nesfârșit de iubire și înțelegere pentru tot ceea ce este cu adevărat important în viață. A fost o mamă desăvârșită , plină de dragoste, răbdare și credință. De aceea, pentru noi a fost atât de greu să înțelegem suferința prin care a trecut.

Dar credința noastră rămâne neclintită în Mântuitorul Isus Hristos. În aceste momente grele, suntem liniștiți de convingerea că ea se odihnește acum în brațele Lui. Și trăim cu nădejdea vie că ne vom revedea curând, pentru că promisiunea Lui este sigură: El va veni și ne va reuni pe toți”, a transmis Mihai Gâdea, pe Instagram.

Mihai Gâdea: Să rămânem ancorați în această speranță – ne vom revedea curând

Înmormântarea va avea loc pe 2 aprilie, la Biserica Adventistă Labirint.

„Mama a fost cea mai bună mamă, cea mai bună bunică și nordul nostru pe busolă , reperul nostru sigur în toate.

Înmormântarea va avea loc joi, 2 aprilie, la ora 13:00, la Biserica Adventistă Labirint. Toți cei care doresc să ne fie alături sunt bineveniți, îi așteptăm cu iubirea pe care mama ne-a învățat să o păstrăm chiar și în cele mai grele momente. Iar pe cei care nu pot ajunge, îi rugăm să ne poarte în gând și în rugăciune.

Întreaga noastră familie este profund îndurerată. În numele surorilor mele, al tuturor nepoților și al tatălui nostru, vă mulțumim din inimă pentru toate mesajele pline de căldură și iubire primite în aceste ore. Suntem profund recunoscători pentru dragostea voastră.

Să rămânem ancorați în această speranță: ne vom revedea curând, așa cum ne-a promis bunul nostru Mântuitor și așa cum mama ne-a învățat în fiecare seară:

„Iată, Eu vin curând.”

Și în ziua aceea, ne vom regăsi cu toții în lumină, în glorie și în mărire.

Cu dragoste și recunoștință,

Mihai”, a mai transmis realizatorul TV.

