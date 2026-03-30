Un îngrijitor român în vârstă de 58 de ani a fost condamnat în Austria după ce a recunoscut că a furat obiecte de valoare de la două femei în vârstă, una dintre ele suferind de demență severă. Incidentul, ajuns în atenția Curții Regionale Feldkirch, ridică semne de întrebare asupra supravegherii persoanelor vulnerabile și a controlului angajaților din centrele de îngrijire.

Victime vulnerabile și metode de furt

Una dintre femei era afectată de demență avansată și uită frecvent unde își păstra bunurile. Ea era evaluată la nivelul șase de îngrijire, ceea ce indică necesitatea unei atenții constante.

Procurorii au declarat că inculpatul a exploatat situația acesteia pentru a sustrage mai multe obiecte de valoare. În cazul celei de-a doua victime, bărbatul a obținut ilegal acces la o cutie cu bijuterii, folosind o cheie pe care nu avea dreptul să o dețină, relatează Heute.

Ce a declarat inculpatul

În timpul interogatoriului, bărbatul a afirmat: „Vreau doar să fiu lăsat în pace.” Deși și-a recunoscut faptele, el s-a plâns că nu a fost plătit corect.

Potrivit spuselor sale, trebuia să primească 95 de euro pe zi pentru 28 de zile lucrătoare, dar a lucrat efectiv doar 35 de zile înainte de a fi concediat. Alte acuzații, inclusiv hărțuire sexuală, au fost retrase, după ce testele de sânge nu au confirmat suspiciunile, conform raportării Vorarlberg Online.

Decizia instanței

Curtea l-a condamnat la cinci luni de suspendare a pedepsei și la o amendă necondiționată de 800 de euro.

Majoritatea bunurilor furate au fost returnate victimelor, iar inculpatul mai are de plătit 105 euro. Judecătorii au considerat mărturisirea sa și lipsa antecedentelor ca factori atenuanți. Sentința nu este încă definitivă și poate fi atacată.

Îngrijirea persoanelor vulnerabile, o provocare

Cazul scoate în evidență cât de vulnerabile pot fi persoanele în vârstă, mai ales cele cu demență sau alte probleme cognitive.

Experții în protecția persoanelor vulnerabile subliniază necesitatea unor verificări riguroase ale angajaților și a supravegherii stricte a bunurilor acestora pentru a preveni abuzurile și furturile.