Trump amenință cu distrugerea totală: „Îi aruncăm în aer!”. Avertisment de ultim moment pentru regimul de la Teheran

Președintele american Donald Trum a transmis, în această dimineață, ameninţări directe către regimul de la Teheran și a afirmat că Statele Unite negociază pacea și așteaptă un răspuns rezonabil de la Iran. În caz contrar, aruncă totul în aer, amenință Trump

Donald Trump spune că a găsit la Teheran un regim rezonabil cu care se poate discuta și așteaptă ca să dea dovadă de înțelepciune și să deschidă Strâmtoarea Hormuz. Un pas mare pentru negocierile de oprire a conflictului, spune liderul de la Casa Albă.

„Statele Unite ale Americii poartă discuții serioase cu UN REGIM NOU ȘI MAI REZONABIL pentru a pune capăt operațiunilor noastre militare în Iran.

S-au înregistrat progrese semnificative, dar, dacă din orice motiv nu se va ajunge în curând la un acord – ceea ce probabil se va întâmpla – și dacă Strâmtoarea Hormuz nu va fi imediat ‘deschisă pentru afaceri’, vom încheia ‘șederea’ noastră minunată în Iran prin aruncarea în aer și distrugerea completă a tuturor centralelor electrice, a sondelor de petrol și a insulei Kharg (și, posibil, a tuturor stațiilor de desalinizare!), pe care le-am ‘menajat’ în mod intenționat până acum.”, a declarat Donald Trump.

„Aceasta va fi o răzbunare pentru mulți dintre soldații noștri și pentru alții pe care Iranul i-a măcelărit și ucis în timpul „domniei de teroare” de 47 de ani a vechiului regim. Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni. Președintele DONALD J. TRUMP.”, a adăugat liderul de la .

Cum a reacționat Iranul

Iranul a negat luni că desfăşoară negocieri directe cu Statele Unite, dar a recunoscut schimburi de mesaje prin intermediari precum Pakistanul.

„În primul rând, nu am avut până în acest moment negocieri directe cu Statele Unite în perioada de când SUA şi Israelul au lansat războiul împotriva Iranului, pe 28 februarie.

Propunerile primite sunt cereri excesive şi iraţionale. SUA şi Israelul au atacat Iranul chiar în timp ce erau negocieri în desfăşurare, în iunie anul trecut şi din nou anul acesta. Nu ştiu câţi în SUA iau în serios afirmaţiile acestei ţări despre diplomaţie.”, a afirmat purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Ismail Bagaei.

Pakistanul a anunțat că va găzdui negocieri între SUA şi Iran „în zilele următoarele” pentru a căuta o soluţionare a conflictului, negocieri neconfirmate de Teheran.