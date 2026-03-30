Florin Barbu (PSD), ministrul Agriculturii, a afirmat, luni, că are pregătit un act normativ prin care toate produsele agroalimentare să aibă un adaos comercial plafonat la 20%, pe o perioadă de şase luni.

Declarațiile au fost făcute în contextul în care plafonarea adausului comercial la alimentele de bază expiră pe 31 martie. Ministrul a cerut ca Guvernul să ia o decizie chiar mâine, punctând că plafonarea de până acum a dus la o scădere a prețurilor între 15 şi 33%.

Barbu: De ce să nu sufere și multinațonalele?

„Am pus această întrebare şi la Guvern: credeţi că moare cineva dacă timp de 6 luni noi intervenim cu măsuri pentru români şi pentru procesatorii români? Credeţi că moare cineva dacă intervenim, în acest context greu geopolitic, să reglăm piaţa din România? Credeţi că moare cineva dacă adaosul comercial la produsele alimente de bază nu mai e de 100% şi pe o perioadă de 6 luni e de 20-30%?

Nu credeţi că e momentul să luăm decizii cruciale pentru români într-o perioadă grea? Că am ascultat şi eu la TV şi am urmărit cu atenţie şi se spunea că trebuie să suferim cu toţii. Dar de ce să sufere doar românii, procesatorii români şi capitalul românesc şi să nu sufere şi multinaţionale?”, a declarat Florin Barbu.

Barbu: Cred că în acel moment piaţa din România se va regla 100%

Ministrul a punctat, totuși, că prim măsura propusă de el retailerii nu vor avea de suferit: „Nu afectează nicio societate din România, nu afectează niciun magazin de retail din România”.

„Haideţi să punem pe toate produsele agroalimentare un profit net pentru magazinele de retail de 20%, pe o perioadă de şase luni. Şi cred că în acel moment piaţa din România se va regla 100%”, a mai spus ministrul Agriculturii.