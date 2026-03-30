AUR pregătește o moțiune de cenzură! Un nou episod tensionat se conturează pe scena politică, după ce partidul condus de George Simion a anunțat că ia în calcul depunerea unei moțiuni de cenzură împotriva actualului Guvern. Anunțul a fost făcut de liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, care a precizat că inițiativa ar urma să fie lansată spre finalul lunii aprilie sau la începutul lunii mai.

De ce condiționează AUR depunerea moțiunii

Potrivit explicațiilor oferite de reprezentantul formațiunii, momentul depunerii nu este unul întâmplător. așteaptă publicarea indicatorilor economici pentru primul trimestru, înainte de a face pasul oficial.

„Noi vom depune o moțiune de cenzură, acesta este scenariul de bază, atunci când va fi publicat comunicatul privind estimarea rezultatului economic pe primul trimestru al anului, undeva în aprilie, început de mai. Atunci vom vedea dacă ne aflăm într-o criză economică”, a spus acesta, luni, la Parlament.

AUR pregătește o moțiune de cenzură. Cum se suprapune decizia cu planurile PSD

Perioada anunțată de AUR coincide cu un moment important și pentru Partidul Social Democrat. Pe 22 aprilie, PSD urmează să organizeze o consultare internă, în cadrul căreia membrii vor decide dacă partidul rămâne sau nu la guvernare.

Această decizie ar putea avea un impact major asupra stabilității politice și asupra șanselor ca moțiunea de cenzură să treacă.

Există posibilitatea ca AUR să ajungă la guvernare?

Chiar dacă respinge ideea unei alianțe cu partidele aflate acum la putere înainte de alegeri, AUR nu exclude complet alte variante.

„Așadar, înainte de alegeri nu există nicio formulă de colaborare, decât în ipoteza în care am face un guvern cu termen limitat, stabilit pentru câteva luni, cu mandatul de a organiza alegeri”, a mai spus Peiu, potrivit .

Astfel, singurul scenariu luat în calcul ar fi formarea unui executiv temporar, cu un mandat clar și limitat.