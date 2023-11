Cristina Prună (USR): Am depus un proiect de lege, în Parlament, ca să nu mai avem toată această pleiadă de fugari de lux, care, deși sunt condamnați definitiv, ne râd în nas de prin alte țări (VIDEO)

Deputata USR, Cristina Prună, a avut o intervenție pe B1 TV, în emisiunea Politica Zilei, moderată de Ioana Constantin, unde a vorbit despre fuga lui Cătălin Cherecheș, din țară, după ce a fost condamnat cu executare.

“E cu atât mai halucinant cu cât domnul Cherecheș era sub control judiciar. Totuși, a fugit de sub nasul poliției și aici, într-adevăr, domnul Predoiu nu are nicio scuză. Pe lângă faptul că nu iese să ne dea explicații, pare că poliția nu mai are nicio putere în țara asta sau are ochelari de cal, că altfel nu ne putem explica cum de domnul Cherecheș a putut să scape de maniera aceasta.

Aici, noi avem o soluție, și am depus un proiect de lege, în Parlament, tocmai ca să majorăm durata aceasta a controlului judiciar, dar și arestarea preventivă în anumite cazuri, tocmai pentru ca suspecții aceștia și inculpații să nu mai poată părăsi țara, să nu mai avem toată această pleiadă de fugari de lux care, deși sunt condamnați definitiv, ne fac și ne râd în nas de prin alte țări.

Apoi, evident, acest proiect fără penali în funcții publice, a trecut de Parlament o lege și este în vigoare ca persoanele care sunt condamnate penal definitiv și faptele nu au trecut de perioada aceea de prescripție, să nu mai poată candida în funcții publice, ceea ce era și cazul domnului Cherecheș”.