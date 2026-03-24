Primăvara capătă un nou sens pentru turiști, dincolo de clasicele city break-uri sau escapade rapide. Tot mai mulți aleg să călătorească punând accent pe siguranță, confort și organizare simplă. În acest context, destinațiile calde și ușor accesibile devin tot mai căutate.
Croazierele se impun ca o variantă atractivă, datorită itinerariilor variate și pachetelor complete. Această schimbare este vizibilă și în rândul românilor, care încep să prefere vacanțe mai relaxate și mai bine structurate.
Interesul pentru croaziere trece printr-o schimbare clară, orientându-se dinspre Golful Persic către Oceanul Atlantic. Destinații precum Tenerife, Madeira și Gran Canaria atrag tot mai mulți turiști. Această schimbare vine pe fondul incertitudinilor din Orientul Mijlociu pentru sezonul de iarnă 2026–2027.
În acest context, Costa Cruises a decis să renunțe la itinerariile din această regiune. Compania se concentrează pe rute care oferă siguranță și o experiență relaxantă. Accentul este pus pe confort și lipsa grijilor pentru turiști.
În același timp, românii își regândesc planurile de vacanță. Tot mai mulți aleg croaziere în Oceanul Atlantic. Preferințele se îndreaptă în special către lunile de primăvară, când vremea este blândă.
Destinațiile din Golful Persic sunt înlocuite cu alternative europene sau apropiate de Europa. Insulele Canare, Madeira, Lanzarote și nordul Africii devin alegeri principale. Aceste locuri oferă peisaje spectaculoase și temperaturi ideale pentru relaxare.
Popularitatea acestor croaziere este în continuă creștere. Pentru mulți români, ele reprezintă un „exotic european” accesibil. Sunt potrivite pentru escapade în martie sau aprilie și combină relaxarea cu dorința de explorare.
Popularitatea croazierelor este susținută în mare parte de raportul excelent dintre preț și experiență. Pentru aproximativ 549 de euro de persoană, turiștii pot alege o croazieră de 8 zile în Insulele Canare și Madeira, în regim all inclusive. Traseul include opriri în destinații atractive precum Gran Canaria, Fuerteventura, Tenerife, Madeira și Lanzarote.
Aceste pachete nu se rezumă doar la cazare și mese. Ele oferă acces la peisaje variate, de la plaje vulcanice și ape limpezi până la orașe istorice și trasee naturale spectaculoase.
În plus, organizarea este mai simplă decât pare. Turiștii români au la dispoziție mai multe porturi de îmbarcare. Dintre acestea, Santa Cruz de Tenerife se remarcă drept una dintre cele mai convenabile opțiuni. Acest lucru se datorează conexiunilor aeriene directe sau rapide din mai multe orașe din România.
Interesul tot mai mare pentru croaziere se vede clar și în evoluția pieței din România, care a devenit una dintre cele mai importante pentru Costa Cruises. Țara noastră ocupă în prezent locul al doilea în Europa Centrală și de Est și poziția a șasea la nivelul Uniunii Europene, cu un ritm anual de creștere estimat între 5% și 10%. Turiștii români au un rol tot mai relevant, reprezentând aproximativ un sfert din totalul pasagerilor companiei din regiune, informează Agerpres.
În același timp, vânzările au crescut spectaculos, cu peste 70% față de 2023, iar în 2025 au continuat să avanseze într-un ritm de două cifre. Această evoluție confirmă consolidarea României ca piață performantă și stabilă pentru operatorul italian. În consecință, Costa Cruises își adaptează strategia și vine cu noi itinerarii dedicate sezonului de primăvară martie–mai 2027, răspunzând direct cererii tot mai mari din partea turiștilor români.