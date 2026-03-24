Interesul pentru croaziere trece printr-o schimbare clară, orientându-se dinspre Golful Persic către Oceanul Atlantic. Destinații precum Tenerife, Madeira și Gran Canaria atrag tot mai mulți turiști. Această schimbare vine pe fondul incertitudinilor din pentru sezonul de iarnă 2026–2027.

În acest context, Costa Cruises a decis să renunțe la itinerariile din această regiune. Compania se concentrează pe rute care oferă siguranță și o experiență relaxantă. Accentul este pus pe confort și lipsa grijilor pentru turiști.

În același timp, românii își regândesc planurile de vacanță. Tot mai mulți aleg croaziere în Oceanul Atlantic. Preferințele se îndreaptă în special către lunile de primăvară, când vremea este blândă.

Destinațiile din Golful Persic sunt înlocuite cu alternative europene sau apropiate de Europa. Insulele Canare, Madeira, Lanzarote și nordul Africii devin alegeri principale. Aceste locuri oferă peisaje spectaculoase și temperaturi ideale pentru relaxare.

Popularitatea acestor croaziere este în continuă creștere. Pentru mulți români, ele reprezintă un „exotic european” accesibil. Sunt potrivite pentru escapade în martie sau aprilie și combină relaxarea cu dorința de explorare.