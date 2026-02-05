B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Orașul din România care surprinde pe toată lumea. Un apartament cu trei camere costă doar 15.000 de euro

Orașul din România care surprinde pe toată lumea. Un apartament cu trei camere costă doar 15.000 de euro

Ana Beatrice
05 feb. 2026, 17:52
Orașul din România care surprinde pe toată lumea. Un apartament cu trei camere costă doar 15.000 de euro
Sursă Foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Care este orașul unde poți cumpăra un apartament doar 15.000 de euro
  2. Ce spune această ofertă despre realitatea pieței imobiliare

Piața imobiliară oferă în prezent apartamente la prețuri mai accesibile. Pentru cei care nu dispun de bugetul dorit și evită varianta unui credit, negocierea rămâne o opțiune importantă.

Care este orașul unde poți cumpăra un apartament doar 15.000 de euro

În februarie 2026, unul dintre cele mai mici prețuri de pe piață vine din Zimnicea. Aici, un apartament cu trei camere poate fi cumpărat cu doar 15.000 de euro.

Proprietatea are un cost foarte scăzut pe metru pătrat. În plus, oferă flexibilitate în utilizare și poate deveni locuință personală, birou pentru firmă sau chiar cabinet medical.

Situat la parter, apartamentul este o opțiune practică pentru un cuplu sau pentru o familie de vârstnici. Accesul facil către magazinele din zonă reprezintă un avantaj important.

Compartimentarea este eficientă, iar camerele sunt luminoase. Spațiul poate fi amenajat după preferințele viitorului proprietar. Astfel, locuința se poate transforma ușor fie într-un cămin confortabil, fie într-un spațiu profesional funcțional, notează cancan.ro.

Ce spune această ofertă despre realitatea pieței imobiliare

Cheltuielile sunt tot mai mari, iar accesul la creditare devine din ce în ce mai complicat. În acest context, o locuință cu un preț negociabil de 15.000 de euro poate fi o adevărată gură de aer pentru multe familii.

Oferta este atractivă atât pentru cei care vor să cumpere la cost minim, cât și pentru cei interesați de o investiție. Bugetul rămas poate fi direcționat către renovare sau modernizare. Aceste îmbunătățiri pot duce la o creștere rapidă a valorii imobilului.

Specialiștii spun că astfel de oportunități apar tot mai rar, pe fondul scumpirii materialelor de construcții și al majorării taxelor. Pentru cumpărători, este un semn clar că piața încă ascunde variante avantajoase, dacă sunt căutate atent. Pentru vânzători, poate fi un semnal că strategiile trebuie regândite, chiar și în vremuri economice complicate.

Tags:
Citește și...
Profesor arestat pentru agresiune sexuală. A sărutat o fetiță de 13 ani pe holul școlii
Eveniment
Profesor arestat pentru agresiune sexuală. A sărutat o fetiță de 13 ani pe holul școlii
Cum reduci costurile la utilități în sezonul rece fără să renunți la confort
Eveniment
Cum reduci costurile la utilități în sezonul rece fără să renunți la confort
Avocata Adriana Georgescu a plecat din pușcărie. „Femeia fatală” din PNL, trimisă acasă de judecători. E în arest la domiciliu
Eveniment
Avocata Adriana Georgescu a plecat din pușcărie. „Femeia fatală” din PNL, trimisă acasă de judecători. E în arest la domiciliu
VIDEO: Ministrul Apărării bagă procurorii anticorupție în Armată. Miruță a sesizat DNA în urma unui control la Batalionul 52 Geniu Tisa de la Satu Mare. A găsit până și o rețea ilegală de magazine
Eveniment
VIDEO: Ministrul Apărării bagă procurorii anticorupție în Armată. Miruță a sesizat DNA în urma unui control la Batalionul 52 Geniu Tisa de la Satu Mare. A găsit până și o rețea ilegală de magazine
Judecătoarea Ionela Tudor s-a pensionat. Magistrata cunoscută pentru replica „M-a sunat Lia” se retrage din sistem
Eveniment
Judecătoarea Ionela Tudor s-a pensionat. Magistrata cunoscută pentru replica „M-a sunat Lia” se retrage din sistem
Tentativă de sinucidere la secția de poliție. Bucureșteanul reținut pentru sechestrarea fostei iubite și a copilului a fost salvat în ultimul moment
Eveniment
Tentativă de sinucidere la secția de poliție. Bucureșteanul reținut pentru sechestrarea fostei iubite și a copilului a fost salvat în ultimul moment
Este scandal în Guvern pe concediile medicale. Ministrul Sănătății se ceartă cu Ilie Bolojan. Ce spune Rogobete despre neplata primei zile de concediu
Eveniment
Este scandal în Guvern pe concediile medicale. Ministrul Sănătății se ceartă cu Ilie Bolojan. Ce spune Rogobete despre neplata primei zile de concediu
Cazurile de gripă iau amploare. INSP anunță 11 decese într-o singură săptămână. București, Prahova și Constanța, cele mai afectate zone
Eveniment
Cazurile de gripă iau amploare. INSP anunță 11 decese într-o singură săptămână. București, Prahova și Constanța, cele mai afectate zone
Construcții Erbașu, despre extinderea Magistralei M4 de metrou: Pentru noi e un angajament pe termen lung față de oameni și față de viitorul infrastructurii de transport din București
Eveniment
Construcții Erbașu, despre extinderea Magistralei M4 de metrou: Pentru noi e un angajament pe termen lung față de oameni și față de viitorul infrastructurii de transport din București
Pictorul român care a lucrat pentru Jeffrey Epstein rupe tăcerea. Câți bani îi dădea lui Ion Nicola și ce spune despre infractorul sexual: „Un tip fain”
Eveniment
Pictorul român care a lucrat pentru Jeffrey Epstein rupe tăcerea. Câți bani îi dădea lui Ion Nicola și ce spune despre infractorul sexual: „Un tip fain”
Ultima oră
17:34 - Profesor arestat pentru agresiune sexuală. A sărutat o fetiță de 13 ani pe holul școlii
17:29 - Cum reduci costurile la utilități în sezonul rece fără să renunți la confort
17:28 - Avocata Adriana Georgescu a plecat din pușcărie. „Femeia fatală” din PNL, trimisă acasă de judecători. E în arest la domiciliu
17:07 - VIDEO: Ministrul Apărării bagă procurorii anticorupție în Armată. Miruță a sesizat DNA în urma unui control la Batalionul 52 Geniu Tisa de la Satu Mare. A găsit până și o rețea ilegală de magazine
17:04 - Judecătoarea Ionela Tudor s-a pensionat. Magistrata cunoscută pentru replica „M-a sunat Lia” se retrage din sistem
16:57 - Tentativă de sinucidere la secția de poliție. Bucureșteanul reținut pentru sechestrarea fostei iubite și a copilului a fost salvat în ultimul moment
16:33 - Germania taxează platformele de streaming. Cel puțin 8% din venituri merg spre industria cinematografică
16:30 - Este scandal în Guvern pe concediile medicale. Ministrul Sănătății se ceartă cu Ilie Bolojan. Ce spune Rogobete despre neplata primei zile de concediu
16:19 - Cazurile de gripă iau amploare. INSP anunță 11 decese într-o singură săptămână. București, Prahova și Constanța, cele mai afectate zone
15:53 - Construcții Erbașu, despre extinderea Magistralei M4 de metrou: Pentru noi e un angajament pe termen lung față de oameni și față de viitorul infrastructurii de transport din București