SONDAJ: Criza din Orientul Mijlociu apasă pe economia românească: firmele se pregătesc pentru scumpiri în lanț

Adrian A
23 mart. 2026, 15:02
Cuprins
  1. 75,8% dintre antreprenori anticipează creșteri de costuri
  2. Combustibilul – principalul factor de presiune
  3. Profituri în scădere și risc de pierdere a competitivității
  4. Ce cer antreprenorii, statului

Criza militară din Orientul Mijlociu își face deja simțite efectele în economia românească, chiar dacă legăturile comerciale directe ale firmelor locale cu regiunea sunt relativ limitate. Un sondaj recent arată însă că impactul indirect este puternic și generalizat, în special prin creșterea costurilor operaționale.

75,8% dintre antreprenori anticipează creșteri de costuri

Potrivit unui sondaj realizat de IMM România în perioada 9–19 martie 2026, pe un eșantion de 1.436 de antreprenori, aproximativ 3 din 4 (75,8%) estimează că firmele lor vor avea costuri mai mari în perioada următoare.

În plus aproape 50% dintre respondenți se așteaptă la scumpirea produselor și serviciilor, iar peste 25% iau în calcul reducerea investițiilor.

Combustibilul – principalul factor de presiune

Cea mai mare problemă identificată de antreprenori este creșterea prețului combustibilului.

Astfel, potrivit sondajului, 62,7% dintre respondenți indică combustibilul ca principal factor de scumpire.

Această evoluție are un efect în lanț în economie:

  • crește costul transportului
  • scumpește materiile prime și distribuția
  • afectează prețurile finale pentru consumatori

Profituri în scădere și risc de pierdere a competitivității

Creșterea costurilor pune presiune directă pe profitabilitate. Majoritatea antreprenorilor anticipează scăderea profitului și se tem de pierdere de competitivitate.

În paralel, unele firme estimează scăderea vânzărilor, ceea ce duce la apariția unei presiuni duble pe afacerile românești: costuri mai mari și venituri mai mici.

Perspectivele privind cererea sunt, de asemenea, negative:

  • două treimi dintre antreprenori estimează scăderea puterii de cumpărare
  • peste 50% anticipează scumpirea materiilor prime

În acest context, investițiile sunt amânate, extinderea afacerilor este pusă pe pauză, iar optimismul este aproape inexistent.

În ceea ce privește angajații, majoritatea firmelor vor menține personalul actual. Există însă un procent relevant care ia în calcul disponibilizări limitate, iar intențiile de angajare sunt foarte reduse.

Ce cer antreprenorii, statului

Pentru a limita efectele crizei, mediul de afaceri propune mai multe măsuri:

  • 71,2% cer reducerea temporară a accizei la combustibil
  • 45,5% solicită compensarea accizei pentru transport și agricultură
  • 40,9% vor facilitarea accesului la credite cu garanții de stat
  • 38,7% cer reducerea prețului la energie
Nicușor Dan nu vrea reducerea taxelor la carburanți. Ce spune consilierul prezidențial Radu Burnete despre măsurile anunțate de Guvern (VIDEO)
