Zece bărbați au fost puși sub acuzare la Lille, în Franța, într-un dosar de pedofilie și tortură, după ce un copil de cinci ani a fost drogat și abuzat. Ancheta a scos la iveală că băiatul a fost predat grupului chiar de către tatăl său, în februarie 2025, în timpul unei petreceri desfășurate într-o locuință închiriată. Incidentul a fost descoperit după ce copilul a fost spitalizat din cauza stării sale de sănătate.

Ce detalii ies la iveală în urma anchetei

Cercetările au stabilit că abuzurile au avut loc sub influența . Faptele, care includ viol în grup și acte de barbarie, s-ar fi petrecut în perioada noiembrie 2024 – februarie 2025. Până în prezent, nouă suspecți, cu vârste între 29 și 50 de ani, au fost plasați în arest preventiv. Al zecelea bărbat implicat s-a sinucis în închisoare în vara anului trecut.

Pe lângă agresiunile asupra minorului, judecătorii de instrucție investighează și alte infracțiuni comise de acest grup, inclusiv abuzarea unui animal domestic. Parchetul din Lille a precizat că nu va mai oferi detalii suplimentare pentru a proteja victima și a evita agravarea traumei suferite de aceasta.

Situația actuală a copilului și a familiei

Potrivit , băiețelul a fost scos de sub influența tatălui său, acesta din urmă fiind deja decăzut din drepturile părintești. Copilul a fost încredințat mamei sale, părinții fiind separați încă dinainte de producerea acestor evenimente. În prezent, minorul beneficiază de îngrijire medicală și psihologică specializată pentru a depăși consecințele agresiunilor.

Care este condamnarea celor zece bărbați

Ultima arestare din acest dosar a avut loc recent, la sfârșitul lunii ianuarie 2026, în regiunea Alsacia, după ce anchetatorii au reușit să identifice toți participanții implicați în evenimentele din Lille. Majoritatea celor puși sub acuzare riscă acum pedepse extrem de aspre, inclusiv închisoarea pe viață, pentru infracțiuni de viol agravat, agresiune sexuală și acte de tortură sau barbarie