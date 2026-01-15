B1 Inregistrari!
De la Paris la Târgu Mureș. Cum a renunțat un medic la străinătate pentru a salva vieți în România

Selen Osmanoglu
15 ian. 2026, 12:13
Sursa Foto: freepik.com
Din ce în ce mai mulți medici români aleg să renunțe la cariera din străinătate și să revină acasă, după ani de muncă în spitale din Franța, Germania sau alte țări europene. Experiența internațională este considerată un plus, dar dotările moderne din unitățile sanitare românești și posibilitatea de a profesa în condiții comparabile cu cele din vest atrag tot mai mulți specialiști.

Tinerii medici revin după ani de experiență în străinătate

În sala de radiologie intervențională a Spitalului Județean din Târgu Mureș, medicul Septimiu Popescu salvează vieți prin tehnici minim-invazive. Recent, a reușit să salveze piciorul unui pacient într-o intervenție complexă, demonstrând că experiența acumulată în Franța poate fi valorificată și în România.

„De când am plecat în Franța, mă gândeam la România. Am spus că îmi fac un stagiu, mai învăț o tehnică, apoi încă una și încă o intervenție”, povestește medicul. La 33 de ani, Septimiu Popescu a decis să revină definitiv acasă, convins că poate face același tip de tratament la fel de eficient ca în Paris, conform Știrile ProTv.

Nu există diferențe între ce făceam acolo și ce fac aici

Medicul explică că motivele revenirii sunt legate de evoluția rapidă a sistemului medical românesc: „În România, lucrurile s-au dezvoltat enorm. Ceea ce făceam în Franța – embolizări, trombectomii – fac și aici. Nu sunt diferențe între modalitățile de tratament, iar dotările sunt similare. Ba chiar, în Paris nu aveam două angiografe biplane unde lucram. Poate chiar mai bine aici.”

El adaugă: „Nu am niciun regret că m-am întors. Sunt lângă familia mea și lângă echipa de la care am pornit.”

Mai puțini medici aleg să plece definitiv

Datele Colegiului Medicilor din România arată că numărul celor care solicită documente pentru a profesa în străinătate a scăzut, 1.180 în 2025, față de 1.236 în 2024. Tinerii continuă să plece în stagii de formare internaționale, dar mulți văd aceste experiențe ca pe un pas temporar, nu ca pe o plecare definitivă.

Ștefana Greavu, rezidentă la Spitalul Gomoiu din București, povestește: „Am participat la stagii în Mexic și Maroc. Diferența față de generațiile anterioare este că tot mai mulți tineri văd aceste experiențe ca pe un pas temporar, nu ca pe o plecare definitivă.”

Birocrația, singurul obstacol rămas

Ministrul Sănătății recunoaște că birocrația rămâne o problemă: recunoașterea diplomelor și a pregătirii obținute în străinătate întârzie revenirea multor medici.

Autoritățile promit însă schimbări: regulile vor fi simplificate, iar medicii se vor putea transfera direct pe posturile vacante publicate pe site-ul Ministerului Sănătății.

