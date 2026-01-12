Au plecat peste hotare pentru un trai mai bun și au muncit ce li s-a oferit. Acum însă, tot mai mulți români își deschis propriile afaceri în țara care le-a devenit „acasă”.
Germania este țara care a atras cei mai mulți români în ultimii ani și totodată, una dintre țările străine cu cele mai multe afaceri deschise de conaționali. Atractivitatea statului vine din economia stabilă și oportunitățile financiare.
În Nurenberg, acolo unde locuiește o comunitate de 45.000 de români, două dintre localurile emblematice sunt deținute de români. În centrul orașului, Tiberiu Dulgheriu adminsitrează un restaurant mic, cochet, moștenit de la unchiul său.
Pentru a nu face discriminări, jumătate din meniu este românesc, jumătate bavarez. În timp ce Tiberiu și soția iau comenzile de mâncare, alți membrii ai familiei pregătesc de zor mâncarea.
Deschiderea unei afaceri, mai ales într-o țară străină, nu e un lucru ușor, dar Germania își ajută oamenii datorită predictibilității costurilor.
„În ’93 am luat primul restaurant, era în altă parte, în alt cartier al orașului. Acolo veneau 90% numai români. După aceea am prins posibilitatea de a deschide în cetate, în centrul orașului, un restaurant cu specific românesc și francon”, a povestit Nelu Mocanu, fostul proprietar al restaurantulu, pentru Știrile ProTV.
Una dintre cele mai vechi mezelării din Nurenberg aparține tot unor români. A fost lăsată din generație în generație, astfel că astăzi este deținută de cea de-a treia.
Harald Hubbes, cel de-al doilea proprietar al afacerii, încă supraveghează totul din umbră. La începutul, când abia preluase afacerea, a înscris mezelurile la mai multe concursuri, acolo unde, de altfel, au și câștigat recunoaștere și premii importante.
„Când am preluat de la socru mezelăria, a trebuit să îi arăt că și eu pot produce. Și am trimis probe în diferite expoziții. Și acolo au câștigat premii de la bun început cu medalii de aur”, a povestit Harald Hubbes, fostul proprietar al afacerii.
Nu a trebuit să ducă muncă de convingere cu fiul lui pentru a prelua afacerea. Thomas și-a dorit încă de când era la școală să ducă mai departe tradiția familiei. Și i-a ieșit. Mezelurile produse în fabrica deținută de români sunt apreciate în toată Germania. Deseori, coletele pe care le trimit în țară nu conțin doar celebrii cârnați nemțești, ci și slăninuță, jumări și salamuri românești. Doritori nu sunt doar români nostalgici după gustul de acasă, ci și nemți care au descoperit savoarea preparatelor românești.