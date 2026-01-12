Au plecat peste hotare pentru un trai mai bun și au muncit ce li s-a oferit. Acum însă, tot mai mulți români își deschis propriile afaceri în țara care le-a devenit „acasă”.

Țara care a atras cei mai mulți români în ultimii ani

Germania este țara care a atras cei mai mulți români în ultimii ani și totodată, una dintre țările străine cu cele mai multe afaceri deschise de conaționali. Atractivitatea statului vine din economia stabilă și oportunitățile financiare.

În , acolo unde locuiește o comunitate de 45.000 de români, două dintre localurile emblematice sunt deținute de români. În centrul orașului, Tiberiu Dulgheriu adminsitrează un restaurant mic, cochet, moștenit de la unchiul său.

Pentru a nu face discriminări, jumătate din meniu este românesc, jumătate bavarez. În timp ce Tiberiu și soția iau comenzile de mâncare, alți membrii ai familiei pregătesc de zor mâncarea.

Deschiderea unei afaceri, mai ales într-o țară străină, nu e un lucru ușor, dar Germania își ajută oamenii datorită predictibilității costurilor.

„În ’93 am luat primul restaurant, era în altă parte, în alt cartier al orașului. Acolo veneau 90% numai români. După aceea am prins posibilitatea de a deschide în cetate, în centrul orașului, un restaurant cu specific românesc și francon”, a povestit Nelu Mocanu, fostul proprietar al restaurantulu, pentru Știrile ProTV.

