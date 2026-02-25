Calitatea ingredientelor nu este singurul factor care influențează siguranța și gustul mâncării. Specialiștii atrag atenția că vasul în care gătim joacă un rol esențial, mai ales la temperaturi ridicate, când interacțiunea dintre suprafața tigăii și alimente poate modifica aroma sau chiar proprietățile preparatelor.

De ce contează materialul tigăii

Atunci când alegem ustensilele de , criteriile nu ar trebui să fie limitate la preț sau design. Durabilitatea, stabilitatea chimică și distribuția căldurii sunt factori esențiali pentru un gătit sănătos și eficient, scrie Click.

O tigaie de calitate poate rezista zeci de ani dacă este întreținută corect, în timp ce variantele ieftine se pot degrada rapid, iar învelișurile deteriorate pot reprezenta un risc pentru sănătate. Suprafețele zgâriate sau materialele instabile pot elibera particule sau pot altera gustul alimentelor.

Oțelul inoxidabil, printre cele mai sigure opțiuni

Oțelul inoxidabil este considerat unul dintre cele mai sigure materiale pentru gătit. Acesta nu reacționează cu alimentele acide și nu modifică gustul preparatelor, fiind potrivit pentru sosuri, paste, supe sau carne.

Tigăile din oțel inoxidabil de calitate au, de regulă, fundul realizat din mai multe straturi de material, ceea ce asigură o distribuție uniformă a căldurii și reduce riscul de ardere a alimentelor. Totuși, utilizatorii trebuie să țină cont că mâncarea se poate lipi dacă tigaia este utilizată la temperaturi foarte mari fără tehnici corecte de gătit sau fără folosirea uleiurilor potrivite.

Fonta, rezistență și retenție termică excelentă

Vasele din fontă sunt apreciate pentru robustețea lor și pentru capacitatea de a păstra căldura pentru perioade lungi. Sunt ideale pentru fripturi, legume gătite lent sau chiar pâine de casă.

Fonta clasică necesită întreținere atentă, inclusiv aplicarea periodică a unui strat subțire de ulei pentru protecția împotriva ruginii. Variantele emailate sunt mai ușor de utilizat, deoarece nu necesită tratamente speciale și reduc riscul oxidării.

Ceramica și aluminiul, alternative cu utilizare specifică

Vasele ceramice sunt apreciate pentru aspect și pentru gătitul la temperaturi moderate. Totuși, utilizarea frecventă la temperaturi foarte ridicate poate deteriora stratul antiaderent sau poate provoca fisurarea materialului, motiv pentru care este recomandată alegerea ceramicii de calitate.

Aluminiul este un excelent conductor termic și este adesea utilizat ca strat de bază în vasele multistrat. Aluminiul neprotejat poate reacționa cu alimentele acide, de aceea sunt preferate variantele anodizate sau cele protejate de straturi de oțel inoxidabil.

Teflonul, practic, dar limitat în timp

Tigăile antiaderente sunt populare datorită curățării ușoare și a necesarului redus de ulei, fiind potrivite pentru ouă, clătite sau preparate delicate.

Specialiștii avertizează însă că aceste tigăi au o durată de viață limitată. Când stratul antiaderent începe să se exfolieze sau să se deterioreze, vasul nu mai este sigur pentru utilizare. De asemenea, supraîncălzirea tigăii sau folosirea ustensilelor metalice pot distruge rapid suprafața.

Ce trebuie evitat

Experții recomandă evitarea vaselor ieftine, cu proveniență neclară sau fără specificații privind materialul.

Tigăile uzate, zgâriate sau oalele subțiri din aluminiu pot genera distribuție neuniformă a căldurii și pot afecta calitatea gătitului.

Recomandarea generală a specialiștilor

Nu există un vas universal perfect pentru toate preparatele. Soluția optimă este combinarea mai multor tipuri de materiale: