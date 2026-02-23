B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » O femeie a mâncat un pește insuficient gătit și a plătit un preț cumplit. A rămas fără toate cele patru membre

O femeie a mâncat un pește insuficient gătit și a plătit un preț cumplit. A rămas fără toate cele patru membre

Ana Beatrice
23 feb. 2026, 20:27
O femeie a mâncat un pește insuficient gătit și a plătit un preț cumplit. A rămas fără toate cele patru membre
Sursă Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Cum a ajuns o simplă masă să îi schimbe viața unei femei
  2. Cât de periculoasă este bacteria care poate duce la amputarea membrelor

O simplă masă s-a transformat într-un coșmar pentru o femeie care a ajuns de urgență la spital. Aceasta a consumat un pește insuficient gătit, iar la scurt timp a dezvoltat o infecție gravă. Bacteria i-a atacat rapid organismul și i-a pus viața în pericol.

Medicii au încercat să o salveze prin mai multe intervenții chirurgicale. În final, au fost nevoiți să îi amputeze mâinile și picioarele pentru a opri infecția.

Cum a ajuns o simplă masă să îi schimbe viața unei femei

Cazul Laurei Barajas, o mamă de 40 de ani din California, arată cât de rapid se poate transforma o situație banală într-o dramă. Femeia a consumat tilapia insuficient gătită, cumpărată dintr-o piață din San Jose, în iulie 2024. La scurt timp după aceea, a dezvoltat o infecție bacteriană extrem de agresivă, notează Mirror.

Starea ei s-a deteriorat fulgerător, iar medicii au fost nevoiți să o inducă în comă și să o țină pe aparate pentru a-i susține funcțiile vitale. Infecția s-a extins în tot corpul și a provocat sepsis. Extremitățile ei au început să se înnegrească, iar rinichii au început să îi cedeze. După luni întregi de luptă în spital, medicii au luat decizia dramatică de a-i amputa mâinile și picioarele pentru a-i salva viața.

Prietena ei a spus că femeia a fost la un pas să își piardă viața. Astăzi, deși a supraviețuit, mama băiețelului de șase ani trebuie să învețe să trăiască fără mâini și fără picioare.

Cât de periculoasă este bacteria care poate duce la amputarea membrelor

În spatele acestei tragedii se află, potrivit medicilor, bacteria Vibrio vulnificus, una dintre cele mai agresive infecții identificate de Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) din SUA. Microorganismul poate pătrunde în corp prin consumul de alimente contaminate sau prin contactul unei răni deschise cu apă infectată.

Specialiștii spun că, în fiecare an, sunt înregistrate între 150 și 200 de cazuri. Riscul de deces este alarmant, deoarece aproximativ unul din cinci pacienți nu poate fi salvat. Persoanele cu sistem imunitar slăbit sunt cele mai vulnerabile în fața acestei bacterii.

Medicul Natasha Spottiswoode atrage atenția că orice tăietură trebuie protejată și nu trebuie expusă la apă până la vindecare completă. Un caz similar a avut loc în Ohio, unde o femeie a rămas fără mâini și picioare după ce a contractat o bacterie, fiind menținută în comă timp de 10 zile după intervențiile de amputare.

Tags:
Citește și...
Europenii ar putea prelua exemplul Statelor Unite. TikTok ar putea fi plasată sub controlul unor companii UE
Externe
Europenii ar putea prelua exemplul Statelor Unite. TikTok ar putea fi plasată sub controlul unor companii UE
Doi soți au descoperit că sunt frați după 20 de ani de relație. Adevărul șocant a ieșit la iveală la radio
Externe
Doi soți au descoperit că sunt frați după 20 de ani de relație. Adevărul șocant a ieșit la iveală la radio
Ministerul Afacerilor Externe emite o alertă de călătorie pentru Mexic: Violențe extreme după uciderea unui lider de cartel
Externe
Ministerul Afacerilor Externe emite o alertă de călătorie pentru Mexic: Violențe extreme după uciderea unui lider de cartel
Tragedie pe pârtie: O fetiță de 13 ani și-a pierdut viața după ce hainele i-au rămas blocate în telescaun
Externe
Tragedie pe pârtie: O fetiță de 13 ani și-a pierdut viața după ce hainele i-au rămas blocate în telescaun
Lovitură grea pentru Trump. Parlamentul European suspendă ratificarea acordului comercial dintre UE şi SUA
Externe
Lovitură grea pentru Trump. Parlamentul European suspendă ratificarea acordului comercial dintre UE şi SUA
Kievul combate o serie de știri false. Situația oficială a învățământului românesc din Ucraina
Externe
Kievul combate o serie de știri false. Situația oficială a învățământului românesc din Ucraina
Scene de coșmar în Spania! O familie de români a ucis un vecin, după un scandal pornit de la zgomot
Externe
Scene de coșmar în Spania! O familie de români a ucis un vecin, după un scandal pornit de la zgomot
Locul unde se angajează frizeri, bucătari și electricieni, iar salariul pornește de la 35.000 de euro
Externe
Locul unde se angajează frizeri, bucătari și electricieni, iar salariul pornește de la 35.000 de euro
Război civil în Mexic. Cartelurile au lansat atacuri în lanț după uciderea baronului drogurilor „El Mencho” (VIDEO/FOTO)
Externe
Război civil în Mexic. Cartelurile au lansat atacuri în lanț după uciderea baronului drogurilor „El Mencho” (VIDEO/FOTO)
Ucraina testează un „transportator de drone” terestru. Robotul Ratel H poate lansa aparate pe fibră optică aproape de front
Externe
Ucraina testează un „transportator de drone” terestru. Robotul Ratel H poate lansa aparate pe fibră optică aproape de front
Ultima oră
21:28 - Actorul Bogdan Fărcaș despre ororile din Epoca de Aur: „Tata, profesor universitar, stătea cu căciula în mână la aprozar”
21:27 - Contribuția minimă la pensia voluntară crește din 2026. Ce sume vor plăti românii
21:12 - Europenii ar putea prelua exemplul Statelor Unite. TikTok ar putea fi plasată sub controlul unor companii UE
21:12 - Dragobetele 2026. Tradiția care îți poate aduce iubirea și norocul pe 24 februarie. Ce este bine să faci în această zi
20:50 - Doi soți au descoperit că sunt frați după 20 de ani de relație. Adevărul șocant a ieșit la iveală la radio
20:42 - Decizie importantă pentru persoanele divorțate, adoptată de Senat. Cum vor putea alege foștii soți numele de familie
20:40 - Patriarhul Daniel, mesaj pentru creștinii ortodocși la intrarea în Postul Paștelui
20:15 -  Aniversare de poveste pentru fiica Mirelei Vaida. Destinația surpriză aleasă de vedetă pentru cea mică
20:09 - FIFA schimbă regulile jocului de fotbal. Oficialii speră să reducă tragerile de timp
20:04 - Tensiuni între Guvern și sindicatele din ordine publică pe tema pensiilor militare. Polițiștii amenință cu proteste