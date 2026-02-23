O simplă masă s-a transformat într-un coșmar pentru o femeie care a ajuns de urgență la spital. Aceasta a consumat un pește insuficient gătit, iar la scurt timp a dezvoltat o infecție gravă. Bacteria i-a atacat rapid și i-a pus viața în pericol.

Medicii au încercat să o salveze prin mai multe intervenții chirurgicale. În final, au fost nevoiți să îi amputeze mâinile și picioarele pentru a opri infecția.

Cum a ajuns o simplă masă să îi schimbe viața unei femei

Cazul Laurei Barajas, o mamă de 40 de ani din California, arată cât de rapid se poate transforma o situație banală într-o dramă. Femeia a consumat tilapia insuficient gătită, cumpărată dintr-o piață din San Jose, în iulie 2024. La scurt timp după aceea, a dezvoltat o infecție bacteriană extrem de agresivă, notează .

Starea ei s-a deteriorat fulgerător, iar medicii au fost nevoiți să o inducă în comă și să o țină pe aparate pentru a-i susține funcțiile vitale. Infecția s-a extins în tot corpul și a provocat sepsis. Extremitățile ei au început să se înnegrească, iar rinichii au început să îi cedeze. După luni întregi de luptă în spital, medicii au luat decizia dramatică de a-i amputa mâinile și picioarele pentru a-i salva viața.

Prietena ei a spus că femeia a fost la un pas să își piardă viața. Astăzi, deși a supraviețuit, mama băiețelului de șase ani trebuie să învețe să trăiască fără mâini și fără picioare.

Cât de periculoasă este bacteria care poate duce la amputarea membrelor

În spatele acestei tragedii se află, potrivit medicilor, bacteria , una dintre cele mai agresive infecții identificate de Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) din SUA. Microorganismul poate pătrunde în corp prin consumul de alimente contaminate sau prin contactul unei răni deschise cu apă infectată.

Specialiștii spun că, în fiecare an, sunt înregistrate între 150 și 200 de cazuri. Riscul de deces este alarmant, deoarece aproximativ unul din cinci pacienți nu poate fi salvat. Persoanele cu slăbit sunt cele mai vulnerabile în fața acestei bacterii.

Medicul Natasha Spottiswoode atrage atenția că orice tăietură trebuie protejată și nu trebuie expusă la apă până la vindecare completă. Un caz similar a avut loc în Ohio, unde o femeie a rămas fără mâini și picioare după ce a contractat o bacterie, fiind menținută în comă timp de 10 zile după intervențiile de amputare.