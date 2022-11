Cum au ajuns doi șoferi din București să plătească și să împartă același loc de parcare: „De ce nu mi-a luat şi nevasta?”

Situație neobișnuită pentru doi șoferi din București. Aceștia au ajuns să plătească și să își împartă același loc de parcare, din cauza unei erori birocratice.

Cei doi se luptă acum pentru locul de parcare pentru care au contracte încheiate cu Primăria, în condițiile în care Bucureștiul se confruntă cu o adevărată criză a locurilor de parcare.

Ambii au contract cu Primăria pentru locul respectiv de parcare. Este clar, însă, că este vorba despre o încurcătură birocratică, iar unul dintre cei doi șoferi este hotărât să acționeze pe cale legală, pentru a-și face dreptate.

„De ce nu mi-a luat şi nevasta dacă tot mi-a luat parcarea, nu?”, spune unul dintre șoferii implicați în conflict, potrivit .

Potrivit conversațiilor surprinse cu o cameră ascunsă – unul dintre șoferi locuiește de 25 de ani în bloc, de 15 ani plătește parcarea și se simte neîndreptățit, după ce o altă persoană a venit și i-a „revendicat” locul de parcare.

„Aici am chitanţa de 500 de lei pe 20.01.2022. Locul 18, codul care este la parcare. Acesta este locul meu de parcare care este ocupat de altă maşină. Acum parchez pe unde apuc. Azi am parcat aici, mâine parchez în faţă, poimâine parchez pe la piaţă…”, arată unul dintre ei.

„Eu ce să-i fac dacă e supărat? Am fost sunat, am plătit şi atât. Asta a fost. Am cerere de acum 5 ani şi acum a fost contractat. Asta a fost tot”, spune celălalt cetățean.

„Omul a venit de o săptămână în bloc, aici, şi a luat parcarea. Eu stau de 25 de ani în bloc şi mi s-a luat parcarea pe care o plătesc de 15 ani. Au zis că s-a anulat contractul”, a continuat discuția persoana care este o „veterană” a cartierului.