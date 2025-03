Cum combatem abandonul școlar? Daniel David: Programul ”Masă sănătoasă” e important, dar trebuie regândit învățământul rural. Metodele de predare contează foarte mult (VIDEO)

În ultimii 10 ani, numărul copiilor care în România a crescut de la 100.000 la 250.000, arată un studiu World Vision. Daniel David, ministrul Educației, a explicat pentru B1 TV ce e de făcut pentru ca elevii să fie atrași la școală. Acesta a subliniat că întreg învățământul rural trebuie regândit.

Daniel David: Foarte mulți copii vin la școală pentru masa caldă

„Avem un program foarte bun pe care-l susținem, anume ”Masă sănătoasă”. E un program social și educațional. Foarte mulți copii din zone defavorizate sau familii dezavantajate de multe ori vin la școală pentru . Odată ce l-ai adus la școală, dacă-l prinzi cu un profesor bun, cu un mediu primitor, probabilitatea să rămână acolo crește”, a declarat ministrul Educației, în cadrul emisiunii „Bună dimineața, România!”, pe B1 TV.

Daniel David, despre măsurile pentru combaterea abandonului școlar

„În același timp, trebuie regândit, după mine, învățământul rural. Acolo avem aproape jumătate din țară. Or învățământul rural are insule care funcționează foarte bine – și s-a văzut, am vizitat mai multe locuri din țară – dar în ansamblu nu funcționează foarte bine că avem puțini copii, e fragmentat, avem învățământ simultan prea mult în mediul rural și toate acestea nu stimulează statul în școală.

Asta trebuie făcut, trebuie regândită paradigma învățământului rural, trebuie să vii cu programe precum ”Masa sănătoasă”, prin care să-i atragi pe copii la școală, iar apoi să ai medii primitoare, cu profesori buni, care să-i țină în școală.

Și metodele (de predare) contează foarte mult, că dacă de la primele ore se plictisește, nu consideră că e atractiv conținutul, metoda de predare, vine câteva zile, apoi renunță, pleacă”, a mai explicat Daniel David, pentru B1 TV.