Abandonul școlar, în creștere! Mii de elevi renunță la școală după clasa a VIII-a. Motivul pentru care se întâmplă acest lucru

Tot mai mulți abandonează școala după finalizarea celor opt clase. Conform unui raport al Ministerului Educației, peste 7.000 de copii au renunțat la studii, în principal din cauza situației financiare precare.

Deși Legea Educației prevede clar că învățământul este obligatoriu până la clasa a XI-a, autoritățile întârzie să ia măsuri împotriva părinților care nu își trimit copiii la școală.

Creștere alarmantă a abandonului școlar

În anul școlar 2024-2025, peste 4% dintre elevii înscriși în clasa a VIII-a nu și-au continuat studiile, ceea ce înseamnă că 7.392 de copii nu au mai ajuns la liceu. Deși problema este mai gravă în mediul rural, și școlile din orașe se confruntă cu situații similare, potrivit .

„Părinții nu mai fac față costurilor traiului în oraș și preferă să plece. Există și cazuri în care, pur și simplu, nu își mai permit să își susțină copiii la școală. Cum aflăm? Observăm că nu mai vin sau ne spun că se mută la o altă școală. Însă, în unele cazuri, aceștia nu mai ajung nici acolo”, a declarat Daniela Voinea, directorul Școlii „Sfinții Voievozi”.

„Problema abandonului școlar nu apare brusc. Este un proces de durată, timp în care putem observa semnele și lua măsuri. Am înștiințat părinții, asistența socială, am mers la ei acasă de trei ori pe an, inclusiv cu Poliția. Totuși, dacă un copil declară că nu mai vrea să meargă la școală, părinții nu pot fi sancționați”, a adăugat Liviu Moise, directorul Școlii nr. 1 Unirea Călărași.

În ultimii cinci ani, doar într-o singură școală din Capitală au fost înregistrate șapte cazuri de abandon școlar.

Programul „A doua șansă” pentru învățământul primar

Într-o altă din București, 37 de elevi s-au înscris în programul „A doua șansă” pentru învățământul primar. Aceștia au renunțat la studii în trecut, dar acum au decis să revină în bănci. Doi dintre ei au sub 18 ani, iar restul sunt adulți. Aproximativ 30 dintre participanți frecventează cursurile în mod constant.

Conform celui mai recent raport al Ministerului Educației, nici rezultatele de la Evaluarea Națională nu sunt îmbucurătoare: doar 74,5% dintre elevii care au susținut examenul în 2024 au obținut medii peste 5, în scădere față de anul anterior.

„Una dintre principalele cauze ale abandonului școlar este sărăcia. De asemenea, mulți copii nu reușesc să țină pasul cu sistemul de educație, iar părinții lor, fiind analfabeți sau analfabeți funcțional, nu îi pot ajuta”, a explicat Mihaela Nebăr, director executiv al organizației World Vision.

Potrivit World Vision, în ultimii 10 ani numărul copiilor care au abandonat școala a crescut de la 100.000 la 250.000.