Accident tragic la o rafinărie din Ungaria situată în localitatea Tiszaújváros, în nordul țării. O exlozie provocată la o instalație de prelucrare a petrolului s-a soldat cu un mort.
O explozie care s-a produs vineri la o rafinărie deţinută de compania petrolieră maghiară MOL, în Tiszaújváros, în nordul Ungariei, s-a soldat cu un mort şi mai mulţi. Informația despre acest accident tragic a fost transmisă de presa locală.
Prim-ministrul Péter Magyar a transmis, într-o postare pe Facebook, că ministrul energiei, István Kapitány, însoţit de preşedintele-director general al MOL, Zsolt Hernádi, se îndreaptă spre locul incidentului. În postare, premierul maghiar vorbește despre un mort și șapte răniți.
Potrivit premierului, explozia a avut loc în momentul în care instalațiile de prelucrare a petrolului au fost repornite ca urmare a lucrărilor de întreţinere, la unitatea Olefin 1. Imagini de la faţa locului arată un nor de fum negru ridicându-se deasupra instalaţiei.
Șeful guvernului de la Budapesta a precizat că operaţiunile de stingere a incendiului sunt în curs de desfăşurare.
V jedné z fabrik maďarského MOLu ve městě Tiszaújváros došlo k explozi, jeden člověk je mrtvý, zraněných je několik, cca 9. Požár by měl být ale už uhašen. Příčina se zatím neví. Být u vesla Viktor, bylo by to hned jasné. https://t.co/6YJVldrHoo pic.twitter.com/w1V4pJclSH
— Roman M🐦 (@Fbeyeee) May 22, 2026
Potirivit sursei citate, o conductă a fost avariată și arde cu intensitate. Peter Magyar a precizat că la fața locului, după acest accident tragic, a fost trimisă un laborator mobil de protecție civilă. Autoritățile desfășoară măsurători pentru a vedea nivelul de poluare a aerului.
Șeful guvernului a transmis că până în prezent nu s-au înregistrat concentraţii de substanţe periculoase peste limitele admise.
După stingerea focului, autoritățile vor investiga circumstanţele în care s-a produs această tragedie, a anunţat compania MOL.