Accident tragic la o rafinărie din Ungaria situată în localitatea Tiszaújváros, în nordul țării. O exlozie provocată la o instalație de prelucrare a petrolului s-a soldat cu un mort.

Accident tragic la o rafinărie

care s-a produs vineri la o rafinărie deţinută de maghiară MOL, în Tiszaújváros, în nordul , s-a soldat cu un mort şi mai mulţi. Informația despre acest accident tragic a fost transmisă de presa locală.

Prim-ministrul Péter Magyar a transmis, într-o postare pe Facebook, că ministrul energiei, István Kapitány, însoţit de preşedintele-director general al MOL, Zsolt Hernádi, se îndreaptă spre locul incidentului. În postare, premierul maghiar vorbește despre un mort și șapte răniți.

Potrivit premierului, explozia a avut loc în momentul în care instalațiile de prelucrare a petrolului au fost repornite ca urmare a lucrărilor de întreţinere, la unitatea Olefin 1. Imagini de la faţa locului arată un nor de fum negru ridicându-se deasupra instalaţiei.

Șeful guvernului de la Budapesta a precizat că operaţiunile de stingere a incendiului sunt în curs de desfăşurare.

V jedné z fabrik maďarského MOLu ve městě Tiszaújváros došlo k explozi, jeden člověk je mrtvý, zraněných je několik, cca 9. Požár by měl být ale už uhašen. Příčina se zatím neví. Být u vesla Viktor, bylo by to hned jasné. — Roman M🐦 (@Fbeyeee)

O conductă a fost avariată

Potirivit sursei citate, o conductă a fost avariată și arde cu intensitate. a precizat că la fața locului, după acest accident tragic, a fost trimisă un laborator mobil de protecție civilă. Autoritățile desfășoară măsurători pentru a vedea nivelul de poluare a aerului.

Șeful guvernului a transmis că până în prezent nu s-au înregistrat concentraţii de substanţe periculoase peste limitele admise.

După stingerea focului, autoritățile vor investiga circumstanţele în care s-a produs această tragedie, a anunţat compania .