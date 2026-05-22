Accident tragic la o rafinărie din Ungaria. O explozie a provocat moartea unui bărbat și rănirea altora

Adrian Teampău
22 mai 2026, 12:15
Explozie la rafinărie Sursa foto: Facebook/ Peter Magyar
Cuprins
  1. Accident tragic la o rafinărie
  2. O conductă a fost avariată

Accident tragic la o rafinărie din Ungaria situată în localitatea Tiszaújváros, în nordul țării. O exlozie provocată la o instalație de prelucrare a petrolului s-a soldat cu un mort.

Accident tragic la o rafinărie

O explozie care s-a produs vineri la o rafinărie deţinută de compania petrolieră maghiară MOL, în Tiszaújváros, în nordul Ungariei, s-a soldat cu un mort şi mai mulţi. Informația despre acest accident tragic a fost transmisă de presa locală.

Prim-ministrul Péter Magyar a transmis, într-o postare pe Facebook, că ministrul energiei, István Kapitány, însoţit de preşedintele-director general al MOL, Zsolt Hernádi, se îndreaptă spre locul incidentului. În postare, premierul maghiar vorbește despre un mort și șapte răniți.

Potrivit premierului, explozia a avut loc în momentul în care instalațiile de prelucrare a petrolului au fost repornite ca urmare a lucrărilor de întreţinere, la unitatea Olefin 1. Imagini de la faţa locului arată un nor de fum negru ridicându-se deasupra instalaţiei.

Șeful guvernului de la Budapesta a precizat că operaţiunile de stingere a incendiului sunt în curs de desfăşurare.

O conductă a fost avariată

Potirivit sursei citate, o conductă a fost avariată și arde cu intensitate. Peter Magyar a precizat că la fața locului, după acest accident tragic, a fost trimisă un laborator mobil de protecție civilă. Autoritățile desfășoară măsurători pentru a vedea nivelul de poluare a aerului.

Șeful guvernului a transmis că până în prezent nu s-au înregistrat concentraţii de substanţe periculoase peste limitele admise.

După stingerea focului, autoritățile vor investiga circumstanţele în care s-a produs această tragedie, a anunţat compania MOL.

