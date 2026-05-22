B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Pensionarea anticipată în 2026. Regulile care se aplică românilor care vor să se retragă din activitate

Pensionarea anticipată în 2026. Regulile care se aplică românilor care vor să se retragă din activitate

Adrian Teampău
22 mai 2026, 11:52
Urmăreşte B1TV pe Discover Urmăreşte B1TV pe Discover
Adaugă B1TV ca sursă preferată Adaugă B1TV ca sursă preferată
Pensionarea anticipată în 2026. Regulile care se aplică românilor care vor să se retragă din activitate
Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Regulile după care se face pensionarea anticipată
  2. Cum se stabilește valoarea pensiei anticipate?
  3. Ce se întâmpă cu pensionarea anticipată după atingerea limitei de vârstă?

Pensionarea anticipată este reglementată prin legea pensiilor care a intrat în vigoare la 1 septembrie 2024. Conform reglementărilor retragerea anticipată din activitate poate fi solicitată în anumite condiții. 

Regulile după care se face pensionarea anticipată

Legea pensiilor prevede că pensionarea anticipată poate fi cerută cu cel mult cinci ani înaintea împlinirii vârstei standard de retragere. Conform reglementărilor în vigoare, vârsta standard de pensionare este de 65 de ani atât pentru bărbaţi, cât și pentru femei. În cazul femeilor, această limită va fi atinsă abia în 2035. Reducerea vârstei standard de pensionare nu poate fi cumulată cu nici o altă reducere reglementată de diferite acte normative.

Beneficiază de acest drept, respectiv, pensia anticipată, doar lucrătorii care au realizat stagiul complet de cotizare contributiv (35 de ani) și cei care au depășit acest stagiu cu până la cinci ani. Prin comparație, legea anterioară, nr. 263/2010, făcea referire la depășirea stagiului complet de cotizare cu cel puțin opt ani.

Din legea în vigoare a fost eliminată prevederea privind acordarea pensiei anticipate fără penalizări. Astfel, că drepturile financiare la care au dreptul pensionarii anticipați sunt mai reduse pentru fiecare lună de anticipare.

La stabilirea stagiului complet de cotizare contributiv, necesar acordării pensiei anticipate, nu se iau în calcul perioadele în care persoana a fost asigurată în baza unui contract de asigurare încheiat după data de 1 ianuarie 2018: Este vorba despre mecanismul de cumpărare a vechimii.

Cum se stabilește valoarea pensiei anticipate?

Legea prevede că la pensionarea anticipată valoarea drepturilor bănești se stabilește prin diminuarea cuantumului pensiei pentru limită de vârstă, în raport cu stagiul de cotizare realizat peste stagiul complet de cotizare contributiv şi cu numărul de luni cu care s-a redus vârsta standard de pensionare.

  • Pentru un stagiu realizat de mai puțin de un an peste stagiul complet, de 35 de ani, pensia este diminuată, pentru fiecare lună de anticipare, cu 0,40%;
  • Pentru un stagiu realizat cuprins între un an și doi ani peste stagiul complet, de 35 de ani, pensia este diminuată, pentru fiecare lună de anticipare, cu 0,35%;
  • Pentru un stagiu realizat cuprins între doi şi trei ani peste stagiul complet, de 35 de ani, pensia este diminuată, pentru fiecare lună de anticipare, cu 0,30%;
  • Pentru un stagiu realizat cuprins între trei şi patru ani peste stagiul complet, de 35 de ani, pensia este diminuată, pentru fiecare lună de anticipare, cu 0,25%;
  • Pentru un stagiu realizat cuprins între patru şi cinci ani peste stagiul complet, de 35 de ani, pensia este diminuată, pentru fiecare lună de anticipare, cu 0,20%.

Ce se întâmpă cu pensionarea anticipată după atingerea limitei de vârstă?

Legea prevede că, după îndeplinirea condiţiilor pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă, pensia anticipată se transformă, din oficiu, în pensie pentru limită de vârstă.

Odată ce au fost depășite restricțiile care permit pensionarea anticipată, drepturile se recalculează prin eliminarea diminuării și, după caz, prin adăugarea eventualelor stagii de cotizare realizate în perioada de suspendare a plății pensiei anticipate, precum și prin adăugarea perioadelor acoperite de contracte voluntare pentru cumpărarea de vechime pentru pensie.

În cazul diminuării capacității de muncă, beneficiarul unei pensii anticipate poate opta pentru pensie de invaliditate.

Tags:
Citește și...
Accident feroviar în județul Giurgiu. Un tren marfar a lovit o cisternă cu motorină
Eveniment
Accident feroviar în județul Giurgiu. Un tren marfar a lovit o cisternă cu motorină
Legea salarizării unitare intră în linie dreaptă. Dragoș Pîslaru anunță un acord politic pentru reforma salariilor de la stat
Politică
Legea salarizării unitare intră în linie dreaptă. Dragoș Pîslaru anunță un acord politic pentru reforma salariilor de la stat
Cod galben de inundații pe râuri din mai multe zone ale țării. INHGA avertizează asupra viiturilor rapide
Eveniment
Cod galben de inundații pe râuri din mai multe zone ale țării. INHGA avertizează asupra viiturilor rapide
Mario Iorgulescu, condamnat definitiv la 8 ani și 8 luni de închisoare. Prima reacție după verdict: „Crede-mă că sunt nasol rău acum”
Eveniment
Mario Iorgulescu, condamnat definitiv la 8 ani și 8 luni de închisoare. Prima reacție după verdict: „Crede-mă că sunt nasol rău acum”
Accident tragic la o rafinărie din Ungaria. O explozie a provocat moartea unui bărbat și rănirea altora
Eveniment
Accident tragic la o rafinărie din Ungaria. O explozie a provocat moartea unui bărbat și rănirea altora
România consumă tot mai multe resurse. INS arată că materialele folosite în economie au crescut în 2024
Eveniment
România consumă tot mai multe resurse. INS arată că materialele folosite în economie au crescut în 2024
Exercițiul Trojan Footprint 2026: NATO a activat Articolul 5 în simularea unui atac asupra României
Eveniment
Exercițiul Trojan Footprint 2026: NATO a activat Articolul 5 în simularea unui atac asupra României
Cum încearcă AUR să schimbe legea finanțării partidelor după scandalul banilor primiți de Simion de la Maricel Păcuraru
Eveniment
Cum încearcă AUR să schimbe legea finanțării partidelor după scandalul banilor primiți de Simion de la Maricel Păcuraru
Scandal la vârful digitalizării României. Irineu Darău acuză mai multe blocaje și legături în proiecte de sute de milioane
Eveniment
Scandal la vârful digitalizării României. Irineu Darău acuză mai multe blocaje și legături în proiecte de sute de milioane
Scandal la RAR. Firmă cu 4 angajați, contracte de milioane după un incident IT considerat „previzibil”. Cum se împart bani cu „dedicație”
Eveniment
Scandal la RAR. Firmă cu 4 angajați, contracte de milioane după un incident IT considerat „previzibil”. Cum se împart bani cu „dedicație”
Ultima oră
14:02 - Hagi a prezentat lotul pentru amicalele cu Georgia și Țara Galilor. Selecționerul a convocat 31 de fotbaliști
13:42 - Accident feroviar în județul Giurgiu. Un tren marfar a lovit o cisternă cu motorină
13:40 - Elwira Petre, mesaj sincer despre presiunea de a fi mereu puternică. Soția lui Mihai Petre a vorbit despre sensibilitate
13:18 - Acordul Bolojan-Fritz nu funcționează în teritoriu. PNL și PSD și-au dat mâna în Consiliul Județean condus de Adrian Veștea
13:11 - Legea salarizării unitare intră în linie dreaptă. Dragoș Pîslaru anunță un acord politic pentru reforma salariilor de la stat
12:42 - Cuba declarată ameninţare pentru Statele Unite. Marco Rubio pregătește terenul pentru o eventuală invazie
12:40 - Cod galben de inundații pe râuri din mai multe zone ale țării. INHGA avertizează asupra viiturilor rapide
12:30 - Mario Iorgulescu, condamnat definitiv la 8 ani și 8 luni de închisoare. Prima reacție după verdict: „Crede-mă că sunt nasol rău acum”
12:15 - Accident tragic la o rafinărie din Ungaria. O explozie a provocat moartea unui bărbat și rănirea altora
12:13 - NATO caută o formulă mai corectă pentru ajutorul dat Ucrainei. Rutte avertizează că povara nu poate rămâne pe umerii acelorași aliați