Acasa » Externe » NATO caută o formulă mai corectă pentru ajutorul dat Ucrainei. Rutte avertizează că povara nu poate rămâne pe umerii acelorași aliați

Răzvan Adrian
22 mai 2026, 12:13
Mark Rutte secretarul general al NATO Sursa foto: Inquam Photos / Mălina Norocea
Cuprins
  1. Mark Rutte: Ajutorul pentru Ucraina nu este distribuit uniform între cei 32 de aliați
  2. Propunerea de 0,25% din PIB a deschis dezbaterea
  3. Europa trebuie să nu mai depindă de un singur aliat

Sprijinul NATO pentru Ucraina intră într-o nouă etapă de discuții, după ce Mark Rutte a atras atenția că nu toate statele contribuie în mod echilibrat.  Secretarul general al Alianței propune ca ajutorul pentru Ucraina să fie raportat la puterea economică a fiecărui stat, astfel încât efortul să nu fie dus doar de câteva țări care oferă constant sume și echipamente importante.

Mark Rutte: Ajutorul pentru Ucraina nu este distribuit uniform între cei 32 de aliați

Mark Rutte a transmis că sprijinul acordat Kievului nu este distribuit uniform între cei 32 de aliați. Declarația a fost făcută la o conferință de presă susținută alături de premierul Suediei, Ulf Kristersson.

Secretarul general al NATO a evitat să transforme mesajul într-un reproș direct pentru fiecare stat în parte, însă a subliniat că există o diferență clară între țările care contribuie masiv și cele care nu fac suficient.

„Există un număr limitat de țări, inclusiv Suedia, care își depășesc cu adevărat greutatea când vine vorba despre sprijinul pentru Ucraina”, a declarat Mark Rutte, potrivit Adevărul, care citează The Guardian.

Rutte a menționat Canada, Germania, Olanda, Danemarca și Norvegia printre statele care au venit cu sprijin consistent.

Propunerea de 0,25% din PIB a deschis dezbaterea

Una dintre ideile discutate în interiorul Alianței este ca statele membre să aloce aproximativ 0,25% din PIB pentru sprijinul destinat Ucrainei. Rutte a recunoscut că propunerea nu are, deocamdată, susținere unanimă, dar spune că subiectul a intrat serios pe agenda NATO.

Ajutorul pentru Ucraina devine astfel nu doar o temă de solidaritate politică, ci și una de calcul bugetar. În viziunea lui Rutte, dacă aliații vor ca Ucraina să rămână puternică și să ajungă la o pace durabilă, atunci contribuțiile trebuie împărțite mai echitabil.

„Mulți încă nu fac suficient”, a spus secretarul general al NATO, potrivit sursei citate.

Europa trebuie să nu mai depindă de un singur aliat

Rutte a legat discuția despre Ucraina de o temă mai largă: apărarea europeană și dependența de Statele Unite. El a spus că majorarea cheltuielilor de apărare în Europa și Canada ajută Alianța să devină mai solidă și mai puțin vulnerabilă.

„Nu putem fi prea dependenți de un singur aliat. O astfel de dependență nu este sănătoasă”, a afirmat Mark Rutte, conform Adevărul.

Secretarul general al NATO a reafirmat și angajamentul de apărare colectivă, precizând că orice atac asupra teritoriului Alianței ar primi un răspuns devastator.

Mesajul lui Rutte arată că NATO nu discută doar despre cât ajutor primește Ucraina, ci și despre cine plătește nota de securitate a Europei.

