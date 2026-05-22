Adrian A
22 mai 2026, 12:00
Coaliția s-a refăcut pentru a apăra salariile bugetarilor. PSD, PNL, USR, UDMR au semnat angajamentul pentru legea salarizării
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Ce prevede acordul pe legea salarizării
  2. Ce urmează în procedura legislativă

PSD, PNL, USR, UDMR au semnat vineri un acord prin care se obligă să adopte legea salarizării în sectorul public până la sfârșitul prezentei sesiuni parlamentare, a anunțat Administrația Prezidențială printr-un comunicat.

Ce prevede acordul pe legea salarizării

Acordul semnat de toate partidele din fosta coaliție de guvernare, PSD, PNL, USR și UDMR, stipulează că niciun angajat din sectorul public nu va înregistra o scădere a venitului total ca efect al aplicării noii legi a salarizării.

Potrivit comunicatului Administrației Prezidențiale, în anul 2027, cheltuielile totale cu salariile din sectorul public nu vor depăși cheltuielile din 2026 cu mai mult de 8 miliarde de lei.

„În urma unui proces de mediere desfășurat sub coordonarea Administrației Prezidențiale, PSD, PNL, USR și UDMR au semnat un acord prin care se angajează să adopte noua lege a salarizării în sectorul public până la sfârșitul prezentei sesiuni parlamentare.

Noua lege a salarizării constituie o etapă esențială din Planul Național de Redresare și Reziliență, având ca termen de îndeplinire data de 1 iulie 2026.

Niciun angajat din sectorul public nu va înregistra o scădere a venitului total ca efect al aplicării noii legi, iar cheltuielile totale cu salariile din sectorul public în anul 2027 nu vor depăși cheltuielile din 2026 cu mai mult de 8 miliarde de lei. Potrivit acordului, aplicarea noii legi nu va pune România în situația de a-și încălca obiectivele fiscale asumate pe termen scurt, mediu și lung.

Noua lege a salarizării va intra în vigoare în totalitate la data de 1 ianuarie 2027, fără aplicare eșalonată, și nu va mai fi modificată ulterior prin intervenții speciale.”, arată comunicatul dat de Administrația Prezidențială.

Ce urmează în procedura legislativă

Comunicatul arată că noua lege a salarizării reprezintă o etapă esențială din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), iar termenul de îndeplinire asociat acestui obiectiv este data de 1 iulie 2026. Părțile semnatare s-au angajat să adopte legislația până la sfârșitul prezentei sesiuni parlamentare, astfel încât să respecte calendarul impus de PNRR.

În plus, acordul prevede calendarul de intrare în vigoare al actului normativ: legea va fi aplicată în totalitate la data de 1 ianuarie 2027, fără aplicare eșalonată, iar textul nu va fi modificat ulterior prin intervenții speciale, conform formulării din comunicat.

Acordul politic a fost semnat de Sorin Grindeanu – președintele PSD, Ilie Bolojan – președintele PNL, Dominic Fritz – președintele USR, și Kelemen Hunor – președintele UDMR.

În baza acordului, Ministerul Muncii va publica proiectul de lege și va organiza consultări cu toate categoriile vizate de lege.

