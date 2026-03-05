B1 Inregistrari!
Cum îți poți reduce cheltuielile la alimente cu o metodă simplă? Iată ce spun internauții

Selen Osmanoglu
05 mart. 2026, 13:23
Sursa Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. O metodă simplă care a devenit virală online
  2. Ce spun alți utilizatori despre strategia de economisire
  3. Reducerea risipei și mai multă creativitate în bucătărie

Cheltuielile cu alimentele pot ocupa o parte importantă din bugetul lunar, iar tot mai mulți oameni caută soluții pentru a economisi fără să renunțe la mesele gătite acasă. Pe o platformă online, un utilizator a povestit cum a reușit să își reducă semnificativ costurile cu o metodă simplă: verificarea cămării și a congelatorului înainte de a face lista de cumpărături.

O metodă simplă care a devenit virală online

Economisirea la cumpărăturile de alimente poate părea dificilă, mai ales când apare tentația de a cumpăra impulsiv sau de a comanda des mâncare din oraș. Totuși, un utilizator Reddit a explicat că a descoperit o soluție eficientă care l-a ajutat să își reducă factura lunară la alimente, scrie Click.

Ideea este simplă: înainte de a merge la cumpărături, verifici ce ingrediente ai deja în cămară sau în congelator și îți planifici mesele pornind de la acestea. Abia apoi cumperi produsele care lipsesc pentru a completa meniul.

„Așa mi-am redus discret factura la alimente. Nu mai țin minte cine a postat inițial, dar cu câteva luni în urmă cineva a sugerat pe aici să «te uiți mai întâi în cămară și congelator» înainte de a face lista de cumpărături. A devenit metoda mea preferată!”, a scris utilizatorul.

Acesta spune că, aplicând strategia timp de aproximativ o lună, a observat o scădere mai mare decât se aștepta a cheltuielilor cu alimentele. În plus, metoda l-a ajutat să reducă risipa alimentară: „Fac asta de aproximativ o lună și cheltuielile cu alimentele au scăzut mai mult decât mă așteptam. În plus, arunc mai puțin și cumpăr mai puține «extra» pentru că deja am planificat mesele în jurul ingredientelor disponibile.”

Ce spun alți utilizatori despre strategia de economisire

Postarea a generat numeroase reacții din partea altor utilizatori, care au împărtășit propriile experiențe și sfaturi despre cum poate fi redus bugetul pentru alimente.

Unul dintre ei consideră că alegerea produselor aflate la ofertă poate fi la fel de importantă: „Probabil e o opinie nepopulară, dar eu cred că planificarea meselor nu e singura cale să economisești. Dacă alegi proteinele care sunt la ofertă, asta e ceea ce chiar economisește bani.”

Alții spun că metoda funcționează mai ales pentru persoanele care sunt deja obișnuite să gătească acasă și să își organizeze mesele din timp: „Dacă cineva e la început cu gătitul și se duce la magazin fără plan, apoi ajunge acasă cu ce i-a poftit copilul sau cu o grămadă de chestii care arătau bine, atunci planificarea meselor e un punct bun de start.”

Reducerea risipei și mai multă creativitate în bucătărie

Unii utilizatori au povestit că aplicarea acestei metode i-a ajutat să folosească produse uitate în congelator sau ingrediente care stăteau de mult timp în cămară: „Am încercat asta în februarie! Am folosit cât mai mult din congelator și cămară… Am cheltuit cam 10 dolari pe alimente în toată luna!”.

Există însă și avertismente că metoda nu poate funcționa la nesfârșit dacă nu este completată periodic cu noi cumpărături: „La un moment dat cămara și congelatorul se vor goli – nu mai poți mânca «gratuit» din ce ai acasă”.

Strategia este cunoscută și sub numele de „deep pantry”, o tehnică prin care cămara și congelatorul sunt menținute aprovizionate cu ingrediente de bază, astfel încât mesele să poată fi pregătite acasă fără cumpărături frecvente.

