Cum pierd șoferii bani din cauza unei erori la pompă, atunci când alimentează

George Lupu
08 sept. 2025, 21:54
Foto: Pixabay

Șoferii care își alimentează vehiculele pe benzină sunt îndemnați să renunțe la un obicei comun: alimentarea până la limită cu combustibil. Acest lucru îi face pe șoferi să adauge puțin mai mult combustibil în rezervor chiar și după ce duza se declanșează prima dată.

Cuprins

  • Cum pot irosi șoferii bani când alimentează
  • Pericol pentru sănătate

Cum pot irosi șoferii bani când alimentează

Deși unii cred că primesc puțin mai mult combustibil în rezervor și mai mulți kilometri pe drum, acest lucru i-ar putea costa atât la pompă, cât și la service, potrivit experților de la Show Plates World. Aceștia au explicat de ce clicul „nu este opțional”.

Aceștia au explicat: „Este întreruperea de siguranță a sistemului de alimentare. Dacă continuați să strângeți rezervorul, riscați să umpleți prea mult gâtul de umplere al mașinii.

„Combustibilul suplimentar poate ajunge în canalizarea de sub punctul de intrare sau poate fi aspirat direct înapoi în sistemul de recuperare al pompei. În ambele cazuri, ați plătit efectiv pentru combustibil care nu ajunge niciodată în rezervor.”

Deși acest lucru poate costa doar câțiva bănuți la pompă, continuarea acestui obicei în timp vă poate costa mult mai mult sau chiar vă poate afecta sănătatea. Majoritatea mașinilor pe benzină au un recipient de cărbune în sistemul de alimentare, conceput pentru a împiedica ieșirea vaporilor nocivi atunci când deschideți capacul rezervorului, potrivit Lancs.

Pericol pentru sănătate

Prin introducerea forțată a mai mult combustibil în mașină după ce a fost acționat butonul de întrerupere a siguranței, lichidul ar putea ajunge în acest mecanism care este menit să gestioneze doar vaporii. Acesta va contamina recipientul și ar putea duce la teste de emisii eșuate și la facturi de reparații care pot costa până la 500 de lire sterline, deoarece aceste piese nu sunt ieftine.

În plus, combustibilul se dilată la temperaturi ridicate. Așadar, dacă puneți mai mult combustibil în rezervor după primul clic în timpul vremii calde, se irosește și mai mult combustibil și riscați să vă revărsați rezervorul.

Când duza se oprește la primul clic, nu mai introduceți benzină. Majoritatea pompelor vă permit să presetați valoarea dacă doriți să adăugați o cantitate specifică de combustibil.

