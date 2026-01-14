O mărturie venită din interiorul Casei Albe readuce în atenția publicului un subiect care a stârnit și anterior controverse: mâncarea de la dineurile diplomatice: . Dincolo de fastul imaginilor oficiale și de eticheta diplomatică, mai mulți jurnaliști și surse apropiate administrației vorbesc despre preparate care impresionează la prezentare, dar lasă de dorit la capitolul gust.

Care sunt preparatele preferate ale lui Donald Trump

Imaginea publică a dineurilor de stat de la este, de regulă, una impecabilă, asociată cu rafinament și excelență culinară. În realitate, potrivit publicației Mashed și altor surse din presă familiarizate cu rutina prezidențială, experiența gastronomică ar fi adesea sub așteptări. Preparatele sunt concepute pentru a arăta bine în fotografii și pentru a respecta protocoale stricte, însă acest lucru nu garantează și satisfacția gustului. Tocmai această discrepanță dintre aparență și realitate a generat comentarii acide chiar din interiorul cercurilor apropiate Casei Albe.

Donald Trump este descris ca un adept al preparatelor simple, rapide, cu o predilecție clară pentru , burgeri și friptură servită cu ketchup. Surse apropiate susțin că Trump obișnuiește să mănânce înainte de dineurile oficiale, tocmai pentru a evita mâncărurile elaborate din meniurile de stat. La mesele protocolare, acesta se limita adesea la câteva înghițituri simbolice, concentrându-se mai degrabă pe discuțiile politice și pe atmosfera generală.

Ce strică, de fapt, mâncarea de la dineurile diplomatice de la Casa Albă

Contrastul dintre preferințele personale ale lui Trump și meniurile oficiale devine evident mai ales în contextul vizitelor diplomatice de rang înalt. În 2018, președintele Franței, Emmanuel Macron, a fost întâmpinat cu un meniu elaborat, care includea miel de primăvară și orez Carolina auriu, nimic de-a face cu mâncarea fast-food. La un alt dineu important, găzduit de King Charles III, invitații au fost serviți cu pui organic și legume de sezon. Potrivit insiderilor, Trump ar fi gustat foarte puțin din aceste preparate, preferând să se bazeze pe mâncăruri familiare consumate anterior evenimentelor.

În spațiul public, una dintre cele mai tranșante evaluări ale bucătăriei de la Casa Albă a venit din partea jurnalistului Michael Wolff.

„Mâncarea de la Casa Albă este groaznică”, a spus aceasta.

Jurnalista consideră că problema este modul în care sunt concepute dineurile diplomatice. Mesele oficiale sunt gândite pentru a satisface invitați din culturi diferite, ceea ce duce la preparate „sigure”, lipsite de curaj culinar. Dorința de a impresiona prin complexitate și combinațiile sofisticate ajung, în opinia sa, să estompeze gustul ingredientelor.