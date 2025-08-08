B1 Inregistrari!
Cum se tratează corect ulciorul la ochi? Avertismentul specialiștilor

Selen Osmanoglu
08 aug. 2025, 11:55
Sursa foto simbol: Pixabay

Orjeletul, cunoscut popular drept ulcior la ochi, este o infecție aparent banală, dar care, netratată corect, poate deveni o problemă persistentă și dureroasă. Un medic a explicat cum se tratează corect și ce greșeli sunt de evitat.

Cuprins

  • Ulciorul la ochi
  • Greșeli de evitat
  • Cum tratăm corect infecția

Ulciorul la ochi

Orjeletul este o infecție stafilococică, cu potențial de recurență dacă nu este tratată corect.

Dr. Monica Pop a atras atenția asupra creșterii alarmante a cazurilor în ultimii ani, inclusiv la copii foarte mici și persoane în vârstă, conform Click.

„Nu am văzut în toată cariera mea atâtea cazuri de orjelet ca în ultimii ani – de la sugari la pacienți de 100 de ani. Nu am crezut că e posibil”, a spus medicul.

Greșeli de evitat

Una dintre cele mai frecvente greșeli în tratarea ulciorului este aplicarea de creme oftalmice, în special fără prescripție.

Acestea pot bloca canalul de drenaj care ar trebui să elimine infecția. Prin obturarea acestui canal, procesul de vindecare este întârziat sau chiar împiedicat.

„Există foarte puțini medici care știu cu adevărat să trateze această afecțiune. Mulți prescriu antibiotice nepotrivite sau unguente care înrăutățesc starea pacientului”, spune medicul.

Cum tratăm corect infecția

Tratamentul eficient trebuie să vizeze direct cauza infecției: stafilococul, care este sensibil doar la anumite antibiotice, precum oxacilina.

Orice alt tratament trebuie indicat de un oftalmolog și adaptat în funcție de evoluția locală a leziunii.

„Tratamentul corect înseamnă oxacilină și evitarea completă a unguentelor. Nu orice antibiotic funcționează – și nu orice disconfort ocular e un simplu ulcior”, a mai spus medicul.

Un tratament greșit poate agrava situația, de aceea, întotdeauna este bine să apelăm la un medic oftalmolog, în special dacă simptomele persistă mai mult de câteva zile sau dacă infecția recidivează.

