Mădălina Ghenea a suferit o intervenție chirurgicală la ochi: „Nu cred că am simțit în viața mea atât de multă durere”

Mădălina Ghenea a fost operată la ochi chiar de ziua ei de nume. Vedeta li s-a plâns fanilor pe Instagram și a vorbit despre cât de mare a fost durerea.

De ce a ajuns Mădălina Ghenea pe masa de operație

„Nu cred că am simțit în viața mea atât de multă durere. Mi-am sărbătorit ziua de nume la Urgențe, cu o cornee zgâriată și cu tipul ăla de durere care te face să te îndoiești de absolut orice.

Nici măcar nu-mi puteam deschide ochiul, dar nici nu-l puteam închide complet. Durerea era insuportabilă. (…)

Fără flori, fără tort, doar un salon din spital, lumină fluorescentă și ideea că, uneori, o mare realizare este doar să închei cu bine ziua”, a susținut Mădălina Ghenea, potrivit

Ce probleme de sănătate a mai avut Mădălina Ghenea

Anul trecut, Mădălina Ghenea a luat pauză de la proiectele profesionale tot din cauza unor

„Chiar când am crezut că devin mai puternică, Dumnezeu mi-a adus un alt test major în cale. Pentru toți care au așteptat un răspuns astăzi, îmi cer mii de scuze, dar corpul meu are nevoie de o mică pauză. Nu am ratat niciodată o zi de shooting și mereu am fost prezentă indiferent de situație, dar astăzi corpul meu nu m-a lăsat.

Trebuie să le mulțumesc tuturor medicilor și personalului din spital care au avut atât de multă grijă de mine astăzi și celor care m-au făcut să mă simt puțin mai bine printr-o surpriză plină de semnificație”, a scris Mădălina Ghenea pe Instagram, la momentul respectiv.