Românii nu au încredere în de la noi din țară. Asta este concluzia unui studiu realizat recent.

Cum văd românii sistemul medical de la noi din țară

Potrivit unui sondaj internațional, doar 25% dintre români consideră serviciile oferite de sistemul medical de la noi din țară, de bună calitate. O imagine mai negativă asupra sistemului medical din propria țară o au doar ungurii și polonezii. Nu este o surpriză că suntem cu mult sub media globală de 43% și de rezultatele din țări precum Belgia, Țările de Jos, Spania sau Germania.

70% dintre respondenții români consideră că sistemul este suprasolicitat și nu este tocmai ușor să beneficiezi de servicii medicale atunci când ai nevoie. În plus, mai mult de trei sferturi dintre români nu își permit asistență medicală de calitate, relatează Știrile ProTV.

Principalele nemulțumiri pe care le au românii când vine vorba de sistemul medical de la noi din țară

Când vine vorba despre dificultățile cu care se întâlnesc, 44% au spus despre costurile ridicate ale tratamentelor, 32% despre birocrație și aproape 30% despre acces întârziat la serviciile medicale. Lista continuă cu deficitul de personal și calitatea slabă a tratamentelor.

Boala te care se tem cei mai mulți români