B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Bolile și obezitatea devin criterii pentru refuzul vizelor americane. Cine mai poate obține viză pentru SUA

Bolile și obezitatea devin criterii pentru refuzul vizelor americane. Cine mai poate obține viză pentru SUA

Iulia Petcu
14 nov. 2025, 00:00
Bolile și obezitatea devin criterii pentru refuzul vizelor americane. Cine mai poate obține viză pentru SUA
Sursa foto: Hepta - Abaca Press / Pool/ABACA
Cuprins
  1. Ce presupune noua directivă privind vizele de imigrare
  2. De ce este reluată politica de „autosuficiență economică”
  3. Ce riscuri și costuri vizează autoritățile americane
  4. Cum poate această politică să ducă la discriminare

Administrația Trump înăsprește semnificativ politica de imigrare, vizând acum inclusiv starea de sănătate a solicitanților de viză. O nouă directivă a Departamentului de Stat american recomandă ambasadelor să evalueze nu doar resursele financiare, ci și condiția fizică a celor care vor să se stabilească în Statele Unite. Obezitatea, diabetul sau bolile cardiovasculare pot deveni motive de respingere.

Ce presupune noua directivă privind vizele de imigrare

Documentul transmis ambasadelor și consulatelor americane din lume introduce o evaluare suplimentară pentru solicitanții de viză de imigrant. Agenții consulari trebuie să ia în calcul starea de sănătate a aplicanților, scopul fiind evitarea situațiilor în care noii rezidenți devin o „povară publică”. Cu alte cuvinte, autoritățile nu doresc ca viitorii imigranți să depindă de ajutoare sociale finanțate de contribuabilii americani.

Directiva, citată de publicația Le Figaro, menționează explicit afecțiuni precum bolile cardiovasculare, tulburările respiratorii, cancerul, diabetul, tulburările mintale și obezitatea. Acestea pot justifica refuzul unei vize permanente. Agenții vor analiza dacă solicitantul dispune de suficiente resurse pentru a-și acoperi cheltuielile medicale fără sprijin public.

De ce este reluată politica de „autosuficiență economică”

Măsura se înscrie în linia unei politici mai vechi, axate pe principiul „autosuficienței economice”. „Autosuficienţa economică este un principiu fundamental al politicii americane de imigrare”, reamintește documentul oficial, potrivit Hotnews.ro. Directiva face parte dintr-un demers amplu de a „pune capăt subvenţionării frontierelor deschise de către contribuabili”.

În 2019, administrația Trump a încercat deja să limiteze accesul la „cartea verde” pentru persoanele care au beneficiat de ajutoare publice mai mult de un an. Deși această măsură a fost anulată ulterior de președintele Joe Biden, actuala versiune revine cu o aplicare mai strictă și un accent economic mai puternic.

Ce riscuri și costuri vizează autoritățile americane

Funcționarii vor trebui să examineze patrimoniul, veniturile și acoperirea medicală a fiecărui aplicant. În mod special, pensionarii trebuie să demonstreze că pot trăi fără un loc de muncă și fără sprijin social. Directiva subliniază că anumite boli cronice pot genera costuri de „sute de mii de dolari” pe durata vieții unui pacient.

Vor fi evaluate și cheltuielile potențiale pentru îngrijiri pe termen lung, cum ar fi sejururile în centre medicale sau aziluri de bătrâni. Noile reguli se aplică doar pentru vizele de imigrant, nu și pentru cele temporare, de exemplu, pentru turiști sau studenți.

Cum poate această politică să ducă la discriminare

Apărătorii drepturilor omului atrag atenția asupra unui posibil risc de discriminare bazat pe sănătate sau greutate. Criticii susțin că astfel de reguli ar putea exclude persoane care nu reprezintă o reală povară pentru sistemul american. În schimb, susținătorii președintelui consideră decizia una logică și necesară pentru a proteja un sistem social deja tensionat.

Statele Unite se confruntă ele însele cu o criză sanitară majoră: aproape 40% dintre adulți sunt obezi. O parte a opiniei publice acuză însă administrația Trump că folosește această realitate pentru a justifica o politică migraționistă selectivă, axată pe performanță economică și autonomie individuală.

Oficial, directiva nu a intrat încă în vigoare, dar mai multe consulate ar fi început deja aplicarea ei experimentală, semn că SUA își reafirmă ferm noua filozofie: doar imigranții considerați „autonomi” și „contributivi” sunt bineveniți.

Tags:
Citește și...
Un copil blocat într-un lift a uimit internetul prin calmul lui. Imaginile surprinse au devenit virale: „Exemplu de credință” (VIDEO)
Externe
Un copil blocat într-un lift a uimit internetul prin calmul lui. Imaginile surprinse au devenit virale: „Exemplu de credință” (VIDEO)
Acești pensionari vor avea pensii mai mari din 2026. Află câți bani vor încasa în plus
Externe
Acești pensionari vor avea pensii mai mari din 2026. Află câți bani vor încasa în plus
Germania reintroduce recrutarea obligatorie. Toți bărbații peste 18 ani vor fi luați în evidența centrelor militare
Externe
Germania reintroduce recrutarea obligatorie. Toți bărbații peste 18 ani vor fi luați în evidența centrelor militare
Nicolas Sarkozy va fi judecat în primăvara viitoare. Judecătorii francezi au stabilit data apelului
Externe
Nicolas Sarkozy va fi judecat în primăvara viitoare. Judecătorii francezi au stabilit data apelului
Moment ciudat, devenit viral, în Biroul Oval. Cum l-a primit Trump pe președintele Siriei
Externe
Moment ciudat, devenit viral, în Biroul Oval. Cum l-a primit Trump pe președintele Siriei
Filmele care l-au cucerit pe Papa Leon al XIV-lea. Iată despre ce este vorba
Externe
Filmele care l-au cucerit pe Papa Leon al XIV-lea. Iată despre ce este vorba
Accident bizar în Coreea de Sud. Un camion scăpat de sub control a provocat moartea a două persoane și rănirea altor 18 răniți într-o piață publică
Externe
Accident bizar în Coreea de Sud. Un camion scăpat de sub control a provocat moartea a două persoane și rănirea altor 18 răniți într-o piață publică
Finlanda, despre China: „Finanțează astăzi masiv efortul de război al Rusiei”
Externe
Finlanda, despre China: „Finanțează astăzi masiv efortul de război al Rusiei”
Guvernul italian taxează coletele sub 150 de euro. Cum va fi afectat comerțul online de pe Shein și Temu
Externe
Guvernul italian taxează coletele sub 150 de euro. Cum va fi afectat comerțul online de pe Shein și Temu
Femeia care pretindea că statuia Fecioarei Maria plânge, trimisă în judecată. Cum a reacționat la acuzații
Externe
Femeia care pretindea că statuia Fecioarei Maria plânge, trimisă în judecată. Cum a reacționat la acuzații
Ultima oră
23:53 - Un copil blocat într-un lift a uimit internetul prin calmul lui. Imaginile surprinse au devenit virale: „Exemplu de credință” (VIDEO)
23:29 - Tensiuni între PNL și USR în campania pentru Capitală. Cum răspunde Ciprian Ciucu criticilor venite de la Dominic Fritz
23:10 - Scandal la Spitalul Floreasca! Doi medici ridicați din sala de operație, acuzați că ar fi cerut mită
22:38 - Nepalezii și expații din Europa transferă sume record din România. Cât economisesc și trimit lunar
22:37 - Ministrul Dezvoltării anunță cum vor fi reduse posturile din primării și ministere: „Am propus o frână de 20%”
Catalin Drula
22:02 - Evoluție interesantă! Tesla domină, Hyundai surprinde, iar noile electrice schimbă clasamentul în România
21:41 - Apel fals la 112 făcut de un elev de 13 ani a pus pe jar autoritățile din Capitală. Ce măsuri au luat polițiștii
21:41 - Tragedie la o clinică dentară din București: Un copil de doar 2 ani a murit după o anestezie. Ce au declarat sursele medicale (VIDEO)
21:17 - Spălătoriile de haine folosesc substanțe chimice toxice. Vezi de ce îți pot tripla riscul de boli hepatice și cancer
21:12 - CTP, după consultările eșuate de la Cotroceni pe tema pensiilor speciale: “Magistrații negociază ca Putin. Ori facem cum vreau eu ori facem cum vreau eu. Au cărți în mână de jucat. Eu nu văd nicio rezolvare” (VIDEO)