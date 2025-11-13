Administrația Trump înăsprește semnificativ politica de imigrare, vizând acum inclusiv starea de sănătate a solicitanților de viză. O nouă directivă a Departamentului de Stat american recomandă ambasadelor să evalueze nu doar resursele financiare, ci și condiția fizică a celor care vor să se stabilească în Statele Unite. Obezitatea, diabetul sau bolile cardiovasculare pot deveni motive de respingere.

Ce presupune noua directivă privind vizele de imigrare

Documentul transmis ambasadelor și consulatelor americane din lume introduce o evaluare suplimentară pentru solicitanții de viză de imigrant. Agenții consulari trebuie să ia în calcul starea de sănătate a aplicanților, scopul fiind evitarea situațiilor în care noii rezidenți devin o „povară publică”. Cu alte cuvinte, autoritățile nu doresc ca viitorii imigranți să depindă de ajutoare sociale finanțate de contribuabilii americani.

Directiva, citată de publicația , menționează explicit afecțiuni precum bolile cardiovasculare, tulburările respiratorii, cancerul, diabetul, tulburările mintale și obezitatea. Acestea pot justifica refuzul unei vize permanente. Agenții vor analiza dacă solicitantul dispune de suficiente resurse pentru a-și acoperi cheltuielile medicale fără sprijin public.

De ce este reluată politica de „autosuficiență economică”

Măsura se înscrie în linia unei politici mai vechi, axate pe principiul „autosuficienței economice”. „Autosuficienţa economică este un principiu fundamental al politicii de imigrare”, reamintește documentul oficial, potrivit Hotnews.ro. Directiva face parte dintr-un demers amplu de a „pune capăt subvenţionării frontierelor deschise de către contribuabili”.

În 2019, administrația Trump a încercat deja să limiteze accesul la „cartea verde” pentru persoanele care au beneficiat de ajutoare publice mai mult de un an. Deși această măsură a fost anulată ulterior de președintele Joe Biden, actuala versiune revine cu o aplicare mai strictă și un accent economic mai puternic.

Ce riscuri și costuri vizează autoritățile americane

Funcționarii vor trebui să examineze patrimoniul, veniturile și acoperirea medicală a fiecărui aplicant. În mod special, pensionarii trebuie să demonstreze că pot trăi fără un loc de muncă și fără sprijin social. Directiva subliniază că anumite boli cronice pot genera costuri de „sute de mii de dolari” pe durata vieții unui pacient.

Vor fi evaluate și cheltuielile potențiale pentru îngrijiri pe termen lung, cum ar fi sejururile în centre medicale sau aziluri de bătrâni. Noile reguli se aplică doar pentru vizele de imigrant, nu și pentru cele temporare, de exemplu, pentru turiști sau studenți.

Cum poate această politică să ducă la discriminare

Apărătorii drepturilor omului atrag atenția asupra unui posibil risc de discriminare bazat pe sănătate sau greutate. Criticii susțin că astfel de reguli ar putea exclude persoane care nu reprezintă o reală povară pentru sistemul american. În schimb, susținătorii președintelui consideră decizia una logică și necesară pentru a proteja un sistem social deja tensionat.

Statele Unite se confruntă ele însele cu o criză sanitară majoră: aproape 40% dintre adulți sunt obezi. O parte a opiniei publice acuză însă administrația că folosește această realitate pentru a justifica o politică migraționistă selectivă, axată pe performanță economică și autonomie individuală.

Oficial, directiva nu a intrat încă în vigoare, dar mai multe consulate ar fi început deja aplicarea ei experimentală, semn că SUA își reafirmă ferm noua filozofie: doar imigranții considerați „autonomi” și „contributivi” sunt bineveniți.