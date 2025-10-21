Dan Negru, mesaj dur despre haosul din spațiul public. Prezentatorul a făcut o nouă , inspirat de o discuție cu mama sa, în vârstă de 80 de ani. Femeia l-a întrebat care este, de fapt, sensul poveștii legate de pensiile magistraților. Acesta a recunoscut sincer că nici el nu înțelege nimic din această situație.

Ce a transmis prezentatorul în mesajul său dur

„M-a întrebat mama aseară – pensionară de 80 de ani – care e tâlcul poveștii cu pensiile magistraților. Am ridicat din umeri: habar n-am, nici eu nu pricep nimic”, a scris Dan Negru pe pagina sa.

Acesta a continuat printr-o reflecție acidă la adresa mediului public: „Cred că ăsta e scopul tuturor talk-show-urilor, televiziunilor, podcasturilor, opiniilor, ideilor și analiștilor: să nu pricepi nimic. Cea mai bună cenzură e abundența! Toți pălăvrăgesc degeaba, pentru că pălăvrăgeala e puterea celor slabi”, a mai precizat acesta.

Ce mesaj le transmite prezentatorul pensionarilor

În încheierea mesajului său, Dan Negru a adăugat o notă de ironie amară, adresându-se celor mai afectați de deciziile guvernamentale.

„I-am spus mamei să le transmită vecinelor ei, pensionare și ele, să stea liniștite: guvernul n-o să le mărească pensia, dar o să le dea în compensație câteva zile libere”, a spus prezentatorul.

Postarea sa despre pensiile magistraților și a generat un val de reacții online. Sute de utilizatori au scris pe pagina sa de Facebook, exprimându-și nemulțumirea față de situația actuală din țară. Mulți au spus că în România se vorbește mult, dar se face prea puțin pentru a schimba ceva.

Unii utilizatori au observat că, atunci când se dorește amânarea unei decizii, se creează o nouă comisie. Alții au cerut implicare civică și organizarea unui referendum, considerând că doar oamenii pot schimba lucrurile. Comentariile au variat de la ironii și mesaje cu tentă socială până la note de tristețe și resemnare.