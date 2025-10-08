B1 Inregistrari!
Dan Negru a avut o reacție tranșantă: „Statul strigă „lupul" de atâtea ori, încât atunci când chiar va veni, nu-l va mai crede nimeni!"

Dan Negru a avut o reacție tranșantă: „Statul strigă „lupul” de atâtea ori, încât atunci când chiar va veni, nu-l va mai crede nimeni!”

Ana Beatrice
08 oct. 2025, 18:10
Dan Negru a avut o reacție tranșantă: „Statul strigă „lupul” de atâtea ori, încât atunci când chiar va veni, nu-l va mai crede nimeni!”
Sursa Foto: Facebook - Dan Negru
Cuprins
  1. Ce mesaj a transmis Dan Negru
  2. L-ar fi considerat lumea pe Bacovia un conspiraționist în zilele noastre

Dan Negru a avut o reacție tranșantă pe rețelele sociale, după emiterea avertizărilor meteo de cod roșu și portocaliu pentru ploi torențiale. Prezentatorul TV, cunoscut pentru opiniile sale directe, a criticat dur autoritățile, acuzându-le că exagerează grav situația și creează panică nejustificată în rândul populației.

Într-o postare ironică, acesta a spus că „nu s-a informat din surse oficiale”, ci pur și simplu s-a uitat pe geam și a constatat că „plouă”. El a amintit de „ciclonul Ashley”, despre care, anul trecut, s-a spus că va lovi România, dar care nu a avut efectele anunțate.

Ce mesaj a transmis Dan Negru

„Eu NU m-am informat din „sursele oficiale” și m-am uitat pe geam: ploua. Anul trecut, tot pe vremea asta, a fost ciclonul Ashley care trebuia să ne măture. La anu’ să ridicați alerta la uragan și să-i ziceți „Țancă”

Pentru că prezint la tv o emisiune cu cuvinte, „ciclonul” este „un fenomen meteorologic reprezentat de o furtună puternică, un vânt care se mișcă în spirală.” Cuvântul „ciclon” provine din greacă, „kyklos”, care înseamnă „cerc”. Canalizările subdimensionate nu-s ciclon (kyklos). Prezentatorii tv, jurnaliștii de la sursele oficiale ar fi trebuit să știe asta!

În țările civilizate, răspândirea panicii e sancționată prin lege. La noi, statul e cel mai bun răspândac de panică. Care o fi interesul?”, a scris Dan Negru pe pagina sa de Facebook.

El a făcut referire și la alte situații similare, precum distribuirea pastilelor de iod „pentru bomba nucleară”, anunțurile despre „cutremurul iminent” și aparițiile unor generali la TV care „comentează jocuri video ca fiind război real”.

„Toți ăștia or avea un scop: să nu mai crezi nimic. Statul strigă „lupul” de atâtea ori, încât atunci când chiar va veni, nu-l va mai crede nimeni. Ăsta o fi scopul. Pentru că încrederea e ca o gumă de șters — se face tot mai mică după fiecare greșeală”, a mai scris acesta.

L-ar fi considerat lumea pe Bacovia un conspiraționist în zilele noastre

Prezentatorul TV a încheiat postarea cu un mesaj poetic, evocându-l pe George Bacovia, despre care spune că „ar fi fost considerat conspiraționist” în zilele noastre: „Codul roșu de ciclon îi pătează memoria lui Bacovia. El ar fi spus, acum, pe frig și ploaie: «în sfârșit s-a făcut frumos afară…»”


