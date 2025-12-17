Kilogramele puse rapid sunt, pentru mulți dintre noi, prețul plătit pentru sărbători pline de bucurie, familie și . Dincolo de gust și tradiție, există o realitate medicală despre care vorbim prea puțin. Glicemia crescută și riscurile reale pentru sănătate sunt consecințe ignorate prea des în această perioadă.

Cum ne afectează sărbătorile sănătatea mai mult decât credem

Specialiștii atrag atenția că, după sărbători, multe persoane se confruntă cu , glicemie crescută și o stare generală de disconfort.

„Preparatele tradiționale sunt bogate în grăsimi și zahăr, iar în această perioadă suntem și mai sedentari. Mâncăm mai mult, ne mișcăm mai puțin și, inevitabil, aceste lucruri se adună”, a declarat Daniela Stegaru, medic nutriționist, potrivit antena3.ro.

Chiar și 1–2 kilograme puse rapid pot fi un semn de avertizare. Obezitatea nu ține de estetică, ci este o boală cronică, cu impact major asupra sănătății. Printre complicațiile frecvente se află , hipertensiunea arterială, dislipidemia și bolile cardiovasculare. „Nu se vindecă, dar poate fi ținută sub control printr-o evaluare medicală corectă, alimentație echilibrată și, acolo unde este nevoie, tratament”, a spus aceasta.

În privința meselor festive, medicul atrage atenția asupra moderației și organizării. Gătitul prea mult și ideea că totul trebuie mâncat rapid favorizează excesele care afectează sănătatea. „Nu e nevoie de șapte feluri de mâncare la o singură masă. Putem împărți preparatele pe mai multe zile, fără risipă și fără excese”, a mai precizat Daniela Stegaru.

Putem păstra tradițiile fără excese periculoase

Tradițiile culinare pot rămâne în meniu, dacă le adaptăm inteligent. pot fi pregătite cu carne mai slabă și consumate în porții corecte, salata de boeuf poate fi ușurată prin înlocuirea maionezei cu iaurt, iar cozonacul nu trebuie interzis, ci mâncat cu măsură.

În schimb, excesele repetate duc la consecințe serioase: creșterea riscurilor cardiovasculare, apariția bolilor metabolice, probleme musculo-scheletale și respiratorii, riscuri oncologice, dar și efecte asupra sănătății mintale și fertilității. Pe termen lung, obezitatea afectează profund calitatea vieții.