B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Florin Călinescu și-a deshis un restaurant în inima Bucureștiului. Cât costă varza cu ciolan sau sarmalele la localul actorului

Florin Călinescu și-a deshis un restaurant în inima Bucureștiului. Cât costă varza cu ciolan sau sarmalele la localul actorului

B1.ro
07 nov. 2025, 19:16
Florin Călinescu și-a deshis un restaurant în inima Bucureștiului. Cât costă varza cu ciolan sau sarmalele la localul actorului
Foto: Florin Călinescu / Facebook
Cuprins
  1. Cu ce se ocupă, în prezent, actorul
  2. Ce prețuri au preparatele vândute la restaurantul lui Florin Călinescu din Capitală

După succesul în televiziune, fostul jurat de la „Românii au talent” vrea să dea lovitura și în business. Restaurantul cu specific românesc a lui Florin Călinescu, situat în centrul Bucureștiului, este locul unde gurmanzii au șansa să mănânce consistent, la prețuri prietenoase cu bugetul. Printre specialități se numără și varza călită cu ciolan.

Cu ce se ocupă, în prezent, actorul

Florin Călinescu s-a mutat la țară și își dedică timpul îngrijirii animalelor, bucurându-se de comuniunea cu natura și de lipsa deadline-urilor. Actorul nu se vede revenind la showbiz, dar pentru că nu poate abandona definitiv tot ce a învățat în timpul carierei de o viață, ia în calcul scrierea de scenarii de film.

„Am o gospodărie cu multe animale: 83 de găini, 5 porci de Bazna, doi băieţi şi trei fete, 42 de bibilici, 9 gâşte, doi câini lupi şi doi Schnauzeri pitici. Am avut şi capre cu iezi, dar iedul s-a făcut mare şi l-am dat, pentru că se ţinea de rele. Acum cred că mă apuc să scriu scenarii de film. Abia acum, pentru că sunt leneș, pentru că astăzi văd că este un public care părăsește… Fugim ca Sparatacus, în masă, din televiziune, ca spectator”, a declarat Florin Călinescu.

Ce prețuri au preparatele vândute la restaurantul lui Florin Călinescu din Capitală

După decenii petrecute în fața camerelor de filmat, Florin Călinescu s-a reprofilat. Și-a deschis un restaurant și încearcă pe cât posibil să se țină departe de lupa critică sub care sunt puse persoanele publice. Localul reflectă pasiunea și dragostea actorului pentru gastronomia românească, iar porțiile sunt gândite astfel încât să sature orice om, oricât de flământ. În plus, există prețuri pentru toate buzunarele.

Restaurantul, denumit Taverna „La Călinescu”, se află în zona Tineretului din Capitală.

O porție de sarmale de 500 de grame, cu mămăligă și ardei iute, costă 44 de lei. Pentru 42 de lei, clienții pot opta pentru o porție de varză călită cu ciolan. Pomana porcului, o specialitate din meniu, costă 41 de lei, iar un șnițel pane se vinde cu 32 de lei. Pentru ciorbele de perișoare și de văcuță, tariful este 19 lei, iar pentru cele de fasole și legume – 16 lei.

Tags:
Citește și...
China prelungește accesul fără viză pentru români până în 2026. Ce condiții trebuie să îndeplinești ca să călătorești
Eveniment
China prelungește accesul fără viză pentru români până în 2026. Ce condiții trebuie să îndeplinești ca să călătorești
Secretele pielii sănătoase. Ce suplimente nu trebuie să lipsească potrivit specialiștilor
Eveniment
Secretele pielii sănătoase. Ce suplimente nu trebuie să lipsească potrivit specialiștilor
Preparatul perfect pentru zilele reci de toamnă. Merge consumat alături de murături, mămăligă sau piure
Eveniment
Preparatul perfect pentru zilele reci de toamnă. Merge consumat alături de murături, mămăligă sau piure
România a devenit membru cu drepturi depline în Consiliul Executiv UNESCO. Ce rol va juca țara noastră până în 2029
Eveniment
România a devenit membru cu drepturi depline în Consiliul Executiv UNESCO. Ce rol va juca țara noastră până în 2029
6 fructe pe care ar trebui să le cumpărăm congelate, nu proaspete. Dieteticienii explică beneficiile acestei forme de conservare
Eveniment
6 fructe pe care ar trebui să le cumpărăm congelate, nu proaspete. Dieteticienii explică beneficiile acestei forme de conservare
Record la Galați: un loc de parcare vândut cu peste 10.000 de lei. Cât de departe pot merge licitațiile
Eveniment
Record la Galați: un loc de parcare vândut cu peste 10.000 de lei. Cât de departe pot merge licitațiile
România nu mai este atractivă pentru turiștii străini. Președintele ANAT, atac dur la adresa Ministrului Economiei: „În creierul lui nu există circuitele puse corect. Mai bine închidem turismul”
Eveniment
România nu mai este atractivă pentru turiștii străini. Președintele ANAT, atac dur la adresa Ministrului Economiei: „În creierul lui nu există circuitele puse corect. Mai bine închidem turismul”
Tragedie pe calea ferată în Ilfov. Cum s-a produs accidentul în care patru oameni au murit
Eveniment
Tragedie pe calea ferată în Ilfov. Cum s-a produs accidentul în care patru oameni au murit
Dominic Fritz dezvăluie întrebările de la interviul pentru obținerea cetățeniei române: „Ce este mărțișorul? / Ce știți despre Steaua București?”
Eveniment
Dominic Fritz dezvăluie întrebările de la interviul pentru obținerea cetățeniei române: „Ce este mărțișorul? / Ce știți despre Steaua București?”
CCR a publicat motivarea deciziei: Ce a admis și ce a respins la legea privind pensiile speciale ale magistraților
Eveniment
CCR a publicat motivarea deciziei: Ce a admis și ce a respins la legea privind pensiile speciale ale magistraților
Ultima oră
21:33 - Ce atribuții are, mai exact, vicepremierul Oana Gheorghiu în Guvernul României și cum vrea să reformeze companiile de stat: “Lucrurile astea trebuie să le eliminăm” (VIDEO)
21:32 - China prelungește accesul fără viză pentru români până în 2026. Ce condiții trebuie să îndeplinești ca să călătorești
21:12 - Cum justifică Donald Trump retragerea trupelor americane din România: „Doar mai mutăm oameni. Mie îmi plac mult românii”
20:45 - Cum răspunde Oana Gheorghiu atacurilor venite din partea PSD: „Poate chiar nu le face bine prezența mea”. Ce a stabilit cu Ilie Bolojan, înainte să accepte funcția de vicepremier (VIDEO)
20:39 - Secretele pielii sănătoase. Ce suplimente nu trebuie să lipsească potrivit specialiștilor
20:34 - Preparatul perfect pentru zilele reci de toamnă. Merge consumat alături de murături, mămăligă sau piure
20:10 - România a devenit membru cu drepturi depline în Consiliul Executiv UNESCO. Ce rol va juca țara noastră până în 2029
19:58 - Ionuț Moșteanu a fost audiat la DNA. Ce calitate are ministrul Apărării în acest dosar
19:57 - 6 fructe pe care ar trebui să le cumpărăm congelate, nu proaspete. Dieteticienii explică beneficiile acestei forme de conservare
19:24 - Record la Galați: un loc de parcare vândut cu peste 10.000 de lei. Cât de departe pot merge licitațiile