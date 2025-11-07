După succesul în televiziune, fostul jurat de la „Românii au talent” vrea să dea lovitura și în business. Restaurantul cu specific românesc a lui Florin Călinescu, situat în centrul Bucureștiului, este locul unde gurmanzii au șansa să mănânce consistent, la prețuri prietenoase cu bugetul. Printre specialități se numără și varza călită cu ciolan.

Cu ce se ocupă, în prezent, actorul

Florin Călinescu s-a mutat la țară și își dedică timpul îngrijirii animalelor, bucurându-se de comuniunea cu natura și de lipsa deadline-urilor. Actorul nu se vede revenind la showbiz, dar pentru că nu poate abandona definitiv tot ce a învățat în timpul carierei de o viață, ia în calcul scrierea de scenarii de film.

„Am o gospodărie cu multe animale: 83 de găini, 5 porci de Bazna, doi băieţi şi trei fete, 42 de bibilici, 9 gâşte, doi câini lupi şi doi Schnauzeri pitici. Am avut şi capre cu iezi, dar iedul s-a făcut mare şi l-am dat, pentru că se ţinea de rele. Acum cred că mă apuc să scriu scenarii de film. Abia acum, pentru că sunt leneș, pentru că astăzi văd că este un public care părăsește… Fugim ca Sparatacus, în masă, din televiziune, ca spectator”, a declarat

Ce prețuri au preparatele vândute la restaurantul lui Florin Călinescu din Capitală

După decenii petrecute în fața camerelor de filmat, Florin Călinescu s-a reprofilat. Și-a deschis un restaurant și încearcă pe cât posibil să se țină departe de lupa critică sub care sunt puse persoanele publice. Localul reflectă pasiunea și dragostea actorului pentru gastronomia românească, iar porțiile sunt gândite astfel încât să sature orice om, oricât de flământ. În plus, există prețuri pentru toate buzunarele.

Restaurantul, denumit Taverna „La Călinescu”, se află în zona Tineretului din Capitală.

O porție de sarmale de 500 de grame, cu mămăligă și ardei iute, costă 44 de lei. Pentru 42 de lei, clienții pot opta pentru o porție de varză călită cu ciolan. Pomana , o specialitate din meniu, costă 41 de lei, iar un șnițel pane se vinde cu 32 de lei. Pentru ciorbele de perișoare și de văcuță, tariful este 19 lei, iar pentru cele de fasole și legume – 16 lei.