Te-ai gândit vreodată de ce doarme pisica pe tine? Nu ține doar de , ci și de . Iată care este explicația!

Locul de dormit, ales cu grijă

Micuțele blănoase își aleg cu atenție locul în care urmează să doarmă. Întotdeauna acesta trebuie să fie unul care le oferă căldură, siguranță și acces rapid în caz de pericol, conform .

În momentul în care blănoasele vin la picioarele tale să doarmă, o fac cu un motiv. Locul acesta le permite să aibă o „rută de scăpare” și o vedere bună asupra camerei. Aceasta le ajută să se simtă în siguranță.

Unele pisici, care au încredere deplină în stăpânii lor, dorm complet întinse, în timp ce altele păstrează o anumită distanță de siguranță.

Căldură, la propriu și la figurat

Unul dintre motivele pentru care pisicile aleg să doarmă pe oameni este căldura emisă de corpul oamenilor.

Menținerea unei temperaturi optime este esențială pentru sănătatea pisicii și contribuie la un somn odihnitor. Felinele sunt mult mai sensibile la schimbările de temperatură.

De asemenea, când pisicile dorm pe tine este și un semn de încredere. Ele îți caută și căldura sufletească.

Mai mult, este și o metodă prin care îți marchează teritoriul și îți arată că fac parte din viața ta.

