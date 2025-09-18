Te-ai gândit vreodată de ce doarme pisica pe tine? Nu ține doar de confort, ci și de siguranță. Iată care este explicația!
Locul de dormit, ales cu grijă
Micuțele blănoase își aleg cu atenție locul în care urmează să doarmă. Întotdeauna acesta trebuie să fie unul care le oferă căldură, siguranță și acces rapid în caz de pericol, conform Click.
În momentul în care blănoasele vin la picioarele tale să doarmă, o fac cu un motiv. Locul acesta le permite să aibă o „rută de scăpare” și o vedere bună asupra camerei. Aceasta le ajută să se simtă în siguranță.
Unele pisici, care au încredere deplină în stăpânii lor, dorm complet întinse, în timp ce altele păstrează o anumită distanță de siguranță.
Căldură, la propriu și la figurat
Unul dintre motivele pentru care pisicile aleg să doarmă pe oameni este căldura emisă de corpul oamenilor.
Menținerea unei temperaturi optime este esențială pentru sănătatea pisicii și contribuie la un somn odihnitor. Felinele sunt mult mai sensibile la schimbările de temperatură.
De asemenea, când pisicile dorm pe tine este și un semn de încredere. Ele îți caută și căldura sufletească.
Mai mult, este și o metodă prin care îți marchează teritoriul și îți arată că fac parte din viața ta.
Alte curiozități despre pisici
- Cea mai mare rasă de pisici domestice este Maine Coon. Masculii pot cântări între 6 și 9 kg, iar femelele între 4 și 6 kg, conform pisicile.ro. Unele exemplare pot ajunge chiar la 11-15 kg și la peste 100 cm lungime;
- Cea mai mică rasă de pisici din lume este Singapura. Aceste pisici au trup mic, urechi mari și ochi expresivi. Masculii din rasa Singapura cântăresc între 2 și 3 kg, iar femelele între 1,8 și 2,7 kg;
- O pisică domestică trăiește în medie 15-16 ani. Pisicile urbane trăiesc în medie 3-5 ani;
- În medie, pisicile nasc cam 4-6 pui odată, de două ori pe an. Sunt însă rase precum Maine Coon care poate să nască și 12 pui odată;
- Pisicile pot vedea pe întuneric, dar nu pot vedea în bezna absolută;
- Pisicile nu simt gustul dulce. Inabilitatea pisicilor de a percepe gustul dulce este din cauza unui defect genetic în receptorii gustativi;
- Pisicile văd o gamă restrânsă de culori, predominant în nuanțe de albastru și verde, și au dificultăți în a distinge între roșu și verde;
- Creierul pisicilor este mai dezvoltat decât al câinilor. Creierul pisicilor are aproximativ 300 milioane de neuroni, pe când câinii au în jur de 160 de milioane de neuroni. Cu toate acestea, creierul câinelui este mai mare decât al pisicii;
- Simțul mirosului este de 14 ori mai dezvoltat decât al oamenilor;
- Puii de pisică nu văd și nu aud. Aceștia se nasc surzi și au ochii lipiți. Puii de pisică încep să deschidă ochii și să vadă după 7 până la 10 zile după naștere;
- O pisică adultă doarme între 12 și 16 ore pe zi, dar unele pisici pot dormi chiar până la 20 de ore;
- Încă de la vârsta de o săptămână pisicile încep să viseze;
- Pisicile își petrec 30% din timp pentru a se îngriji. Atunci când nu dorm, pisicile se spală cu limba pe toată blana, pentru a se menține curate;
- Pisica are 24 de mustăți pline se senzori tactili. Mustățile pisicii sunt foarte sensibile la mișcări si vibrații, ajutând pisica să detecteze obiecte și obstacole din jur, chiar și în întuneric complet;
- Nasul pisicii este unic la fiecare exemplar. Suprafața nasului pisicii are o amprentă unică;
- Pisica își poate roti urechile la 180 grade. Urechile pisicilor sunt controlate de 32 de mușchi, față de doar 6 mușchi la oameni;
- Pisica transpiră doar prin pernuțele labelor;
- Pisica își folosește coada pentru a comunica și a-și exprima starea de spirit, pentru coordonare și echilibru, dar și pentru izolare termică.