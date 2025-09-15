România este protejată, în ciuda războiului din Ucraina și a incidentelor în care drone rusești pătrund uneori în spațiul aerian al României, a declarat luni seara președintele Nicușor Dan.

Ce mesaj a transmis Nicușor Dan, în contextul incidentelor cu drone rusești

Acesta a subliniat că cel mai grav incident de securitate de până acum a fost cel cu cele 19 drone rusești care au survolat deliberat teritoriul Poloniei.

”În primul rând vreau să dau asigurări românilor că suntem în siguranţă. Faptul că suntem în NATO, faptul că colaborăm cu parteneri, că contribuim la protecţia aeriană în zona baltică, alte forţe armate sunt aici, înseamnă că NATO funcţionează.

Ăsta e lucrul cel mai important. Incidentul cel mai important de securitate a fost cel cu cele 19 drone de acum câteva zile pentru că pentru ele este dovedit că ele sunt ruseşti şi în mod deliberat au survolat în interiorul a zeci de kilometri teritoriul polonez”, a declarat Nicuşor Dan.

Nicușor Dan a apreciat că reacţia NATO a fost foarte fermă.

“Faptul că ele au fost doborâte unele dintre ele de forţe olandeze care colaborau cu forţele poloneze, faptul că NATO s-a reunit a doua zi, faptul că NATO a spus că va consolida apărarea antiaeriană pe flancul estic, înseamnă că există determinare în rândul partenerilor noştri de a apăra fiecare centimetru din teritoriul NATO”, a spus Nicuşor Dan la .

Președintele a subliniat importanța continuității planurilor de înarmare:

”Mesajul meu este de încredere pentru români, pe de-o pare. Pe de altă parte de continuare a eforturilor care nu sunt plăcute, să da bani la armată nu e cel mai fericit lucru, dar trebuie să continuăm acest efort financiar pentru a descuraja gândul altora de a agresa România şi ţările europene”, a adăugat Nicuşor Dan.

De ce nu a fost doborâtă drona rusească

Sâmbătă, o dronă rusească a fost detectată în spaţiul aerian al României.

Aeronave F-16 şi Eurofighter Typhoon, pilotate de militari români şi germani, au monitorizat zona şi au primit autorizarea de a doborî ţinta, dar „în momentele în care au avut contact direct, au evaluat riscurile colaterale şi au decis ”, a explicat colonelul Corneliu Pavel, purtătorul de cuvânt al ministerului.

Potrivit lui Nicușor Dan, drona rusească Gheran care a intrat duminică spațiul aerian al României nu a fost doborâtă deoarece exista riscul provocării unor pagube colaterale:

„Aici e tot timpul o discuție. A existat aceasta dezbatere. După legea pe care Parlamentul a votat-o în primavara asta, există cadrul legal pentru asta (n.r.-doboârea dronei), trebuie să fie comandantul de pază al zonei respective. E o decizie care se ia de la caz la caz, pentru că poți provoca pagube colaterale când tragi dupa ea.

Ulterior, în discuție a intrat și Mircea Badea. Acesta din urmă l-a întrebat pe Nicușor Dan, dacă drona respectivă a fost înarmată. La care comandantul forțelor armate a precizat că nu are această informație”.

Ce spune Ministerul Apărării despre fragmentele de drone rusești căzute în România

Ionuț Moșteanu (USR), ministrul Apărării, a rândul său duminică, pentru B1 TV, de ce drona rusească ce a pătruns sâmbătă în spațiul aerian al României nu a fost doborâtă. „După toate analizele, a fost pur și simplu o provocare să testeze modul și timpul de reacție”, a spus ministrul despre acest incident. Moșteanu a mai afirmat că trebuie să ne obișnuim cu provocările Rusiei la Marea Neagră și a explicat cum se pregătesc România și aliații ei pentru a descuraja astfel de situații.

Ministerul Apărării a anunțat că, în urma a peste 50% din atacurile Rusiei asupra Ucrainei în apropierea graniţelor noastre în care s-au folosit drone ruseşti, fragmente de drone au căzut pe teritoriul României.

, de la începutul războiului, adică din februarie 2022, în apropierea graniţelor noastre s-au înregistrat 52 de atacuri exclusiv pe teritoriul Ucrainei, în care au fost folosite drone ruseşti.

În 38 dintre situaţii, fragmente de drone au ajuns pe teritoriul României, în zona Deltei Dunării, iar în 10 situaţii, drone ruseşti au pătruns în spaţiul nostru aerian, arată datele ministerului, citate de Agerpres.