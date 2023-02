De ce să „reține întotdeauna numărul de uși până la ușa de ieșire din clădire” atunci când te cazezi

O însoțitoare de zbor, expert în călătorii, pentru care siguranța este cel mai important lucru, a povestit care e rutina pe care o urmează atunci când se cazează în diverse hoteluri sau moteluri.

Pentru a fi în siguranță în caz de urgență, este esențial să fii pregătit și familiarizat cu hărțile de siguranță și de evacuare, care sunt adesea afișate pe coridoare, consideră Cici, însoțitoarea de zbor, potrivit .

De asemenea este esențial să „reține întotdeauna numărul de uși până la scara/ușa de ieșire”, spune ea într-un videoclip postat recent pe TikTok.

Instead of the wash cloth on the security latch and luggage in front of thr door, one of my followers shared this great hack @Bonnie Business Coach Frank