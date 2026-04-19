Ploaia de meteori Lyride luminează cerul României în aprilie. Cum poți vedea fenomenul

Iulia Petcu
19 apr. 2026, 10:55
Cuprins
  1. Ce sunt Lyridele și de ce atrag atenția
  2. Când va fi momentul maxim al ploii de meteori
  3. Ce se poate vedea din România
  4. Unde sunt cele mai bune locuri pentru observații

Finalul lunii aprilie aduce unul dintre cele mai urmărite fenomene astronomice ale primăverii. Ploaia de meteori Lyride va putea fi observată și din România, iar cerul promite mai multe apariții spectaculoase în nopțile senine.

Ce sunt Lyridele și de ce atrag atenția

Lyridele reprezintă un curent anual de meteori și se numără printre cele mai vechi fenomene astronomice consemnate în documente istorice. Primele observații cunoscute datează încă din anul 687 î.e.n.

Fenomenul apare când Pământul traversează particulele de praf cosmic rămase în urma cometei C/1861 G1 (Thatcher). La contactul cu atmosfera, fragmentele se aprind rapid și lasă urme luminoase vizibile.

Denumirea provine de la constelația Lyra, considerată punctul din care par să pornească meteoriții. Tocmai acest efect vizual face evenimentul atât de spectaculos.

Când va fi momentul maxim al ploii de meteori

În noaptea de 20 spre 21 aprilie 2026 începe unul dintre cele mai interesante episoade astronomice ale sezonului. Activitatea fenomenului va continua și în zilele următoare. Specialiștii estimează că punctul maxim va fi în nopțile de 21 spre 22 și 22 spre 23 aprilie, potrivit Digi24. Atunci, numărul aparițiilor vizibile poate depăși nivelul obișnuit.

Cele mai bune intervale pentru observații rămân orele dintre miezul nopții și răsăritul Soarelui. Cerul mai întunecat crește semnificativ șansele de a surprinde „stele căzătoare”.

Ce se poate vedea din România

Din țara noastră, Lyridele pot fi urmărite ușor în nopțile senine, mai ales din locuri ferite de luminile orașelor. În condiții bune, pot apărea aproximativ 20 de meteori pe oră.

Fiecare meteor se vede ca o dâră luminoasă scurtă, rapidă și uneori foarte intensă. Aparițiile durează doar fracțiuni de secundă, motiv pentru care privirea trebuie menținută constant pe cer.

Pentru cei familiarizați cu bolta cerească, punctul radiant poate fi căutat lângă steaua Vega, din constelația Lyra. Totuși, meteoriții pot apărea oriunde pe cer.

Unde sunt cele mai bune locuri pentru observații

Cei care vor să urmărească fenomenul în cele mai bune condiții ar trebui să aleagă zone fără iluminare artificială puternică. Orașele reduc considerabil vizibilitatea acestor apariții discrete. Satele, câmpiile, dealurile sau marginile localităților oferă perspective mult mai bune pentru observatori. Un orizont deschis și un cer curat pot schimba complet experiența.

Ploaia de meteori Lyride poate fi admirată fără instrumente astronomice speciale și fără pregătire tehnică. Fenomenul se vede cel mai bine cu ochiul liber. Telescopul nu este recomandat în acest caz, deoarece limitează câmpul vizual și scade șansele de a surprinde aparițiile rapide.

Citește și...
CFR începe lucrări importante lângă București Nord. Cum se va desfășura traficul feroviar
Eveniment
CFR începe lucrări importante lângă București Nord. Cum se va desfășura traficul feroviar
UE pregătește portofelul digital pentru cetățeni. Cum va funcționa noul sistem
Eveniment
UE pregătește portofelul digital pentru cetățeni. Cum va funcționa noul sistem
Bulgarii ne iau fața în vacanța de 1 Mai. Cât costă un sejur pe Litoralul românesc
Eveniment
Bulgarii ne iau fața în vacanța de 1 Mai. Cât costă un sejur pe Litoralul românesc
Vârsta de la care începe bătrânețea. Ce spun studiile sociologice
Eveniment
Vârsta de la care începe bătrânețea. Ce spun studiile sociologice
Arest preventiv în cazul de la Spitalul Pantelimon. Suspectul este anchetat pentru furt
Eveniment
Arest preventiv în cazul de la Spitalul Pantelimon. Suspectul este anchetat pentru furt
Casa lui Mircea Dinescu de la Cetate a fost incendiată. Reacția poetului. Poliția a deschis o anchetă
Eveniment
Casa lui Mircea Dinescu de la Cetate a fost incendiată. Reacția poetului. Poliția a deschis o anchetă
Căsătorie cu termen de expirare. Propunerea inedită a unei judecătoare
Eveniment
Căsătorie cu termen de expirare. Propunerea inedită a unei judecătoare
EXCLUSIV: Alertă sanitară într-un spital din Capitală după teste șocante. Ce au găsit medicii în săpunul din saloane (VIDEO)
Eveniment
EXCLUSIV: Alertă sanitară într-un spital din Capitală după teste șocante. Ce au găsit medicii în săpunul din saloane (VIDEO)
Predoiu laudă polițistul care a refuzat mita. Ce mesaj i-a trimis ministrul Afacerilor Interne
Eveniment
Predoiu laudă polițistul care a refuzat mita. Ce mesaj i-a trimis ministrul Afacerilor Interne
Eclipsa totală de Soare din 2026. Când are loc și ce se va vedea din România
Eveniment
Eclipsa totală de Soare din 2026. Când are loc și ce se va vedea din România
