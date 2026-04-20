Selen Osmanoglu
20 apr. 2026, 07:32
Coiful de la Coțofenești și brățările dacice recuperate din Olanda, expuse la București. Când pot fi văzute și cât timp rămân în muzeu
Sursa foto: Captura video rtvdrenthe.nl
Cuprins
  1. Programul de vizitare al Muzeului Național de Istorie
  2. Expoziție limitată: doar 10 zile pentru a vedea coiful
  3. Jaful din Olanda: cum au fost furate artefactele
  4. Recuperarea și întoarcerea în România

Coiful de la Coțofenești și cele două brățări dacice recuperate în urma jafului din Olanda vor putea fi văzute de public începând cu 22 aprilie 2026, la Muzeul Național de Istorie a României. Expoziția este una temporară, iar artefactele vor fi ulterior incluse într-o campanie de prezentare în mai multe orașe din țară.

Programul de vizitare al Muzeului Național de Istorie

Evenimentul oficial de prezentare este programat pentru 21 aprilie 2026, iar din 22 aprilie expoziția devine accesibilă publicului larg, scrie Adevărul.

Vizitatorii pot admira piesele în programul obișnuit al Muzeului Național de Istorie a României:

  • miercuri – duminică: 10:00 – 18:00
  • ultima intrare: 17:15
  • luni și marți: închis

Reprezentanții muzeului recomandă vizitarea în prima parte a zilei, având în vedere interesul ridicat pentru aceste artefacte.

Expoziție limitată: doar 10 zile pentru a vedea coiful

Expoziția este una temporară și va dura aproximativ 10 zile, începând cu 21 aprilie 2026. Perioada scurtă face ca evenimentul să fie unul special pentru publicul interesat de istorie și patrimoniu.

Autoritățile au anunțat că, ulterior, artefactele ar putea fi incluse într-o campanie națională, urmând să fie expuse și în alte orașe din România.

Jaful din Olanda: cum au fost furate artefactele

Coiful de la Coțofenești a fost furat în noaptea de 24 spre 25 ianuarie 2025 din Muzeul Drents, unde era expus temporar. Potrivit anchetatorilor, jaful a fost unul bine planificat.

Hoții au forțat accesul în clădire prin detonarea unui perete exterior, o metodă menită să evite zonele principale de acces, unde măsurile de securitate erau mai stricte.

După pătrunderea în muzeu, aceștia s-au deplasat direct către zona în care erau expuse artefactele dacice, semn că aveau informații precise. În doar câteva minute, au spart vitrinele și au sustras obiectele, reușind să părăsească incinta înainte de intervenția autorităților.

Recuperarea și întoarcerea în România

După furtul din ianuarie 2025, autoritățile olandeze, în colaborare cu parteneri internaționali, au demarat o anchetă amplă.

Din cauza notorietății pieselor, valorificarea lor pe piața ilegală era dificilă, aspect care a contribuit la identificarea și recuperarea acestora.

Artefactele au fost readuse în România în 2026, în condiții speciale de securitate, urmând să fie reintegrate în patrimoniul național și prezentate publicului într-o serie de expoziții dedicate.

