Decizia neașteptată luată de trupa Paraziții: Nu vor cânta la UNTOLD și au suspendat următoarele apariții live. Ce a transmis Cheloo

nu va mai urca pe scena la ediția din 2025. Decizia a fost comunicată oficial pe rețelele sociale, iar motivele par a fi independente de voința membrilor formației. Fanii sunt deja dezamăgiți de această veste, iar anunțul a stârnit valuri de reacții.

Mesajul a fost făcut public pe pagina oficială a trupei și este semnat de Cheloo:

„Din motive independente de noi, nu vom putea participa la ediția din acest an a UNTOLD Festival.

Totodată, trupa PARAZIȚII a luat decizia să suspende următoarele apariții live.

Vă mulțumim pentru înțelegere.”

Suspendarea tuturor concertelor vine într-un moment delicat pentru trupă, pe fondul problemelor personale cu care se confruntă Cheloo.

Recent, Cheloo a fost implicat într-un incident care a atras atenția opiniei publice. Artistul și-a parcat mașina în curtea Catedralei Mântuirii Neamului, afirmând că a venit să cumpere o icoană. Comportamentul său a atras atenția autorităților, iar un echipaj al Brigăzii Rutiere l-a testat pe loc, informează .

Potrivit informațiilor prezentate de Digi24, Cheloo a fost testat pozitiv la droguri în urină, dar negativ în sânge. A fost dus la IML pentru recoltarea probelor biologice, iar rezultatele arată că în ziua respectivă nu consumase substanțe interzise recent.

Această diferență între probele de sânge și urină sugerează un posibil consum anterior, dar nu în ziua incidentului.

Într-un videoclip postat pe internet, Cheloo a explicat că nu consumase droguri sau alcool în ziua respectivă. Artistul a vorbit despre o „mizerie bine pusă la punct” și despre cum a fost îndepărtat de cei dragi.

„Eu sunt convins că de pe data de 12 mai nu am consumat decât o bere și o gură de bere artizanală.

Jur pe tot ce mi-e mai scump în viața asta, că trăiesc o mizerie foarte bine pusă la punct.

Mesajul meu spune că am fost îndepărtat de prieteni, de toți care îmi sunt dragi, încet și meticulos.”