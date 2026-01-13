B1 Inregistrari!
Acordul UE–Mercosur aprinde conflicte în coaliția de guvernare. Ce reproșuri aduce Kelemen Hunor Ministerului de Externe

Iulia Petcu
13 ian. 2026, 08:14
Vicepremierul Kelemen Hunor, președintele UDMR. Sursa foto: Guvernul României / Facebook
Cuprins
  1. Ce spune Kelemen Hunor despre decizia privind Mercosur
  2. Ce reproșuri aduce UDMR Ministerului Afacerilor Externe
  3. Ce este Mercosur și de ce acordul provoacă îngrijorare în Europa

Nemulțumirile legate de modul în care România a votat Acordul UE–Mercosur scot la iveală tensiuni serioase în interiorul coaliției de guvernare. Decizia Ministerului Afacerilor Externe a fost criticată dur de lideri politici, care reclamă lipsa dezbaterii și ignorarea pozițiilor exprimate de alte ministere.

Ce spune Kelemen Hunor despre decizia privind Mercosur

Președintele UDMR a reacționat ferm după ce a aflat că România a votat pentru Acordul UE–Mercosur, fără ca subiectul să fie discutat politic în coaliție. Kelemen Hunor a acuzat lipsa totală de transparență și lipsa unei coordonări între ministere, într-un dosar cu impact major asupra agriculturii.

„La noi nu a existat o dezbatere publică. Iarăși, lipsă de transparență totală. Ministerul Agriculturii spune un lucru, Ministerul de Externe nu ține cont de ce spune Ministerul Agriculturii. Inacceptabil.” Liderul UDMR a subliniat că nu exista nicio urgență care să justifice graba, afirmând că „nu era o chestie de viață și de moarte”.

Ce reproșuri aduce UDMR Ministerului Afacerilor Externe

Kelemen Hunor a insistat că subiectul Mercosur nu a fost discutat niciodată în cadrul coaliției, deși implicațiile sunt semnificative. „În coaliție noi nu am discutat. Inacceptabil. Inacceptabil să nu discuți așa ceva politic, în coaliție niciodată nu am discutat”, a declarat acesta. Nemulțumirea este amplificată de faptul că Ministerul Afacerilor Externe, condus de Oana Țoiu, nu ar fi prezentat dosarul în discuțiile politice timp de șase luni, situație care a generat frustrări evidente.

Liderul UDMR a atras atenția că nu este vorba despre o acuzație de trădare, dar a subliniat clar problema de fond. „Coaliția va merge înainte, vă dați seama că aceste atacuri nu sunt în regulă și mai ales acuzațiile. Dar pe fond au dreptate, că nu s-a discutat acest lucru și nu s-a ținut cont de punctul de vedere al ministrului Agriculturii.”

Kelemen Hunor a explicat că diplomații au expertiză în politică externă, însă deciziile politice trebuie asumate de cei aleși. „Deci cei de la Ministerul de Externe trebuie să înțeleagă că ei au expertiză în diplomație, dar politica totuși nu o fac ei, politica o fac cei care au fost aleși.”

Ce este Mercosur și de ce acordul provoacă îngrijorare în Europa

Acordul UE–Mercosur a fost aprobat de majoritatea statelor membre pe 9 ianuarie, în ciuda opoziției unor țări precum Franța, Polonia, Austria, Irlanda și Ungaria. Mercosur este un bloc economic sud-american format din Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay, creat pentru facilitarea comerțului regional. Criticii avertizează că importurile de carne mai ieftină, produse după standarde diferite, pot afecta grav fermierii europeni și sănătatea consumatorilor, relatează Libertatea.

Reducerea taxelor pentru carnea importată din America Latină ar putea pune presiune directă pe producătorii români, care riscă să nu mai fie competitivi pe piață. În țările Mercosur sunt permise pesticide neautorizate în UE, hormoni de creștere și antibiotice folosite preventiv, practici interzise în Europa. PSD a catalogat votul României drept o „trădare a intereselor fermierilor români”, iar ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a avertizat că acordul poate duce la falimentul agriculturii locale.

