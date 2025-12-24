B1 Inregistrari!
Demisie la TAROM. Directorul general și-a depus mandatul. Consiliul de Administrație va numi un interimar

Adrian Teampău
24 dec. 2025, 17:05
Foto simbol: Hepta.ro / MMA / F.F.
Costin Iordache, directorul general al companie TAROM, aflată în subordinea Ministerului Transporturilor, și-a depus mandatul, cu câteva zile înainte de Crăciun. El a invocat motive de natură personală.

Costin Iordache și-a depus mandatul la Tarom

Directorul general al TAROM a decis să renunțe la mandat, pe 19 decembrie, dar va rămâne în funcție până la jumătatea lunii ianuarie. Pe 15 ianuarie, Consiliul de Administrație al companiei se va reuni pentru a numi un director interimar care-i va lua locul directorului demisionar.

„La data de 19 decembrie 2025, Costin Iordache, directorul general al companie TAROM, şi-a depus mandatul, din motive personale, după ce, alături de echipa sa executivă, a reuşit să  deruleze cea mai mare parte din acţiunile prevăzute în Planul de restructurare aprobat de Comisia Europeană”, se arată într-un comunicat de presă.

Potrivit sursei citate, directorul demisionar are o experiență de 18 ani în companii de renume internațional și a împărtășit din experiența sa echipei de conducere a TAROM. În mandatul său, se arată în comunicat, s-au redus datoriile, iar operatorul de transport aerian a intrat pe profit.

Costin Iordache a contribuit la managementul TAROM cu o experienţă de peste 18 ani în companii de renume naţional şi internaţional. Conducând o echipă de profesionişti proveniţi din mediul privat a reuşit să obţină aprobarea ajutorului de stat, reducerea datoriilor şi intrarea companiei pe profit”, arată TAROM într-un comunicat oficial.

Pașii următori pentru desemnarea unui director nou

Chiar dacă a demisionat din funcție, Costin Iordache va asigura conducerea companiei până la data de 15 ianuarie 2026. Potrivit comunicatului TAROM, la acel moment, Consiliul de Administraie va identifica şi va numi un director general interimar.

Până atunci, toate deciziile ce vor fi luate la cel mai înalt nivel de management sunt continuu asigurate de către directorii generali ai companiei. Aceștia reprezintă politica asumată a companiei, a CA al TAROM şi a statului roman reprezentat de Ministerul Transporturilor, în calitate de acţionar.

„În paralel CA al TAROM va începe procedura de selectarea a unui nou director general, prin intermediul Comitetului de Nominalizare şi Remunerare, cu sprijinul unui consultant extern. Obiectivul principal al echipei de management continua să fie finalizarea şi implementarea planului de restructurare, pentru revitalizarea companiei şi transformarea ei într-o organizaţie profitabilă şi modernă”, se menţionează în comunicat.

Costin Iordache implicat într-o decizie controversată

Demisia directorului general al TAROM vine la câteva luni după o decizie controversată adoptată în plină criză de austeritate. În vara acestui an, acționarii TAROM au votat pentru dublarea indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație. Această structură are o componentă puternic politizată, fiind practic, o sinecură pentru politicienii din PNL și PSD.

În vreme ce Ilie Bolojan tăia pensiile și salariile celorlalți angajați, la TAROM, se dublau indemnizațiile membrilor Consiliului de Administrație, de la 12.500 lei brut/lună la 24.148 lei brut/lună.

Au votat pentru această majorare toți acționarii ce reprezintă statul, Ministerului Transporturilor, ROMATSA și CN Aeroporturi București. S-a abținut doar reprezentantul Longshield Investment (fosta SIF Muntenia). Votul este justificat prin faptul că șase din cei șapte membri ai Consiliului de Administrației au în spate partide politice aflate la guvernare. Este vorba despre:

  • Anca  Boagiu (PNL);
  • luliana Cristina Bârcă (PNL)
  • Monica Săsărman (PSD);
  • lulian Daniel Idolu (PSD);
  • Costin lonuț lordache;
  • Mirel Alexandru Marcu (PSD);
  • Mihăiță Ursu (PSD).
