Senatul și-a majorat bugetul pentru anul 2026, invocând creșterea inflației. Indexarea pensiilor, cu rata inflației, a fost blocată de pentru al doilea an consecutiv.

Senatul și-a mărit deficitul

În vreme ce românii sunt se luptă cu sărăcia, încercând să supraviețuiască politicii de austeritate impusă de guvernul Bolojan, politicienii își protejează interesele. Senatul și-a votat o a bugetului pe 2026, invocând creșterea inflației. Instituția condusă de penelistul Mircea Abrudean confirmă că deficitu este recuperat exclusiv de pe spatele românilor puși să suporte costurile crizei provocate de guvernarea PSD-PNL.

Pentru al doilea an consecutiv, în ciuda nivelului ridicat al inflației, a scumpirii vieții, a majorării taxelor și impozitelor, Ilie Bolojan refuză să aplice legea și să indexeze pensiile românilor. Practic asistăm la o tăiere a acestor venituri, chiar dacă pe hârtie au rămas neschimbate.

Marți, în plină epocă de austeritate, camera superioară a Parlamentului și-a votat bugetul pe anul 2026, în valoare de 279,9 milioane lei.

O „creștere moderată” a bugetului pe 2026

Potrivit unui comunicat de presă, semnat de Mircea Abrudean, este „o creștere moderată”. Prin comparație, probabil, cu anii precedenți, când senatorii se lăfăiau în bani publici, permițându-și tot felul de extravaganțe.

„Senatul României a adoptat bugetul pentru anul 2026, un buget construit pe principii de responsabilitate în cheltuirea banului public, control strict al costurilor şi prioritizarea cheltuielilor absolut necesare pentru funcţionarea instituţiei. Bugetul total al Senatului pentru 2026 este de 279,9 milioane lei, o creştere moderată faţă de anul precedent, determinată în principal de inflaţie şi de obligaţii legale care nu pot fi evitate”, arată Senatul.

Bugetul aprobat la începutul anului 2025 a fost de 276,9 milioane lei, fiind redus la 264 milioane lei în urma rectificării bugetare.

Senatorii taie de la angajați ca să-și protejeze propriile indemnizații

Senatul se laudă cu reducerea cheltuielilor de personal. Practic au fost tăiați bani de la angajații parlamentari, în vreme ce indemnizațiile lor rămân neatinse. Astfel, conform comunicatului, cheltuielile de personal pentru anul 2026 sunt de 186,3 milioane lei, cu aproape 9 milioane lei mai mici decât nivelul aprobat iniţial pentru 2025.

„Astfel, bugetul alocat pentru cheltuielile de personal nu prevede creşterea numărului de posturi, nu introduce beneficii noi şi acoperă exclusiv drepturile prevăzute de lege pentru senatori şi personalul Senatului. Menţionăm că bugetul alocat acestui capitol se va reduce în urma diminuării cu 10% a sumei forfetare acordate parlamentarilor, măsură care va reflecta un angajament concret pentru diminuarea cheltuielilor şi utilizarea responsabilă a fondurilor publice”, arată Senatul.

De asemenea, sumele forfetare de care beneficiază fiecare senator rămân la un nivel nesimțit, chiar și după reducerea de 10%. Practic, de la 35.500 de lei pe lună, parlamentarii vor primi câte 31.950 de lei. Din această sumă pot cheltui jumătate fără să depună vreun document justificativ. Practic, senatorii, la fel ca și deputații și-au dat derogare ca să comită evaziune fiscală, în dispreț față de mediul de afaceri și cetățenii de rând.

Mai mulți bani pentru achiziția de bunuri și servicii

Pentru capitolul „Bunuri şi servicii” a fost alocată suma de 36,9 milioane lei, care se jură, senatorii, va fi cheltuită excusiv pentru funcționarea zilnică a instituției. În fapt, este vorba despre protocoale, servicii IT, papetărie, deplasări, cheltuieli supraestimate, de cele mai multe, ori, care nasc corupție.

„Aceşti bani sunt folosiţi pentru utilităţi (energie electrică, termică, apă) pentru partea din Palatul Parlamentului administrată de Senat; întreţinerea şi funcţionarea parcului auto (carburanţi, reparaţii strict necesare); materiale şi servicii indispensabile activităţii legislative (papetărie, servicii IT, mentenanţă); deplasări în ţară şi în străinătate, exclusiv pentru activităţi parlamentare; cheltuieli de protocol şi reprezentare. Creşterea sumei alocate acestui capitol reflectă majorarea preţurilor la utilităţi şi servicii, nu extinderea activităţii”, arată Senatul.

De asemenea, au fost prevăzuți bani și pentru pensiile speciale ale senatorilor sau cum sunt numite oficial, „indemnizaţii pentru limită de vârstă”. Și în acest caz, autorii comunicatului își dau cuvântul că nu vor acorda beneficii suplimentare. La acest capitol, „Asistență socială” sunt prevăzuţi 25,2 milioane lei.

Senatul taie de la reparații și investiții

Bugetul pentru investiţii este de 20,8 milioane lei, mai mic decât în anul precedent, dau asigurări autorii comunicatului. Senatul a alocat bani doar pentru reparații capitale necesare la Palatul Parlamentului (faţade, terase, scări). Alți bani se mai duc în tot felul de echipamente şi programe informatice, multiplicare şi alte dotări „strict necesare” pentru desfăşurarea activităţii.

Și ca să fim convinși că lucrurile sunt așa cum sunt, comunicatul se încheie cu asigurări, date cetățenilor sărăciți de politicile de austeitate, că acești bani sunt cheltuiți strict în interesul lor.

„Senatul României îşi reafirmă angajamentul de a gestiona cu responsabilitate fondurile publice, în interesul cetăţenilor, asigurând o activitate parlamentară eficientă, predictibilă şi transparentă”, arată instituţia în comunicat.

Evaziune fiscală cu derogare la Parlament

Din 2023, în fiecare an, cheltuie aproape 100 de milioane de lei, în totală Ei nu sunt obligați să-și justifice aceste cheltuieli cu documente justificatie. Motivul, așa cum ne-a relatat o sursă din cadrul instituției, aleșii neamului s-au săturat să ceară fiecare chitanță și factură pentru cheltuielile făcute din bani publici și să le depună la contabilitatea instituției.

Așa că semnează doar o declarație pe propria răspundere precompletată ca să nu facă vreo greșeală care să-i ducă în gura presei sau, mai rău, la DNA.

În 2023, Birourile Permanente ale Camerei Deputaților și Senatului au adoptat o decizie care modifică esențial Hotărârea Birourilor Permanente nr. 5/2013 privind „Normele privind modul de utilizare și justificare a sumei forfetare pentru cheltuieli de organizare și funcționare a birourilor parlamentare”.

Sunt extinse tipurile de cheltuieli care pot fi făcute din sumele forfetare și permite deputaților și senatorilor, să nu mai justifice decât jumătate din sumele cheltuite. Practic, este vorba despre o derogare pe care aleșii neamului și-au dat-o ca să facă evaziune fiscală fără să dea socoteala în fața ANAF. Lucru nemaivăzut în sistemul economic românesc.