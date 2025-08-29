Deputatul AUR și om de afaceri Mohammad Murad avertizează că aproximativ 30% dintre firmele din România ar intra în faliment dacă cei circa 200.000 de muncitori străini ar părăsi țara.

Declarația vine în contextul în care colegul său de partid, Dan Tanasă, a lansat critici la adresa angajării forței de muncă din afara granițelor, îndemnându-I pe români să refuze comenzile de la livratorii asiatici.

Potrivit lui Murad, străinii aduc anual 1,5 miliarde de euro la buget. Plătesc taxe și pensii fără să beneficieze de ele.

“Când pleacă, banii rămân pentru românii care ies la pensie”, a spus Murad, citat de .

Acesta a explicat că, în structurile hoteliere pe care le administrează pe litoral, din aproximativ 2.000 de angajați, aproape 600 sunt muncitori străini, fără de care activitatea nu ar putea continua.

„Dacă mâine ar pleca acești oameni, aproape 30% din firmele românești s-ar închide”, a subliniat parlamentarul.

Murad a făcut și o distincție între muncitorii străini care lucrează legal în România și imigranții care primesc ajutoare sociale fără a contribui la buget: Străinul care vine la muncă are contract limitat, doi-trei ani, plătește taxe, sănătate și pensie, dar nu beneficiază de ele.

Deputatul AUR, , a provocat un val de reacții critice după ce a publicat pe Facebook un mesaj considerat instigator la ură, prin care le cere românilor să refuze comenzile livrate de .

„Refuzați comanda dacă nu e livrată de un român. Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa. Treziți-vă!!!”, a scris parlamentarul AUR, într-o postare care a strâns mii de reacții și comentarii.

“O dictatură nu se instalează niciodată singură, ci în aplauzele celor cu mintea slabă. Vestul se scufundă sub valul islamist, iar europenii plâng în pumni pentru ca nu au fost atenți la importul masiv de imigranți. Eu nu vreau așa ceva în România!”, a mai scris deputatul AUR, la rubrica de comentarii.