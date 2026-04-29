PNL: moţiunea PSD‑AUR prezentată miercuri nu reflectă voinţa românilor. Atacul liberalilor după citirea moțiunii

Partidul Naţional Liberal a reacţionat dur după citirea în Parlament a moţiunii de cenzură depusă de PSD şi AUR, afirmând că iniţiativa ar exprima dorinţa conducerii PSD, nu voinţa cetăţenilor. Atacul liberalilor i-a vizat pe toți liderii PSD-ului.
Moţiunea de cenzură intitulată „STOP „Planului Bolojan” de distrugere a economiei, de sărăcire a populaţiei şi de vânzare frauduloasă a averii statului”, depusă de grupurile parlamentare ale PSD, AUR şi PACE – Întâi România, a fost prezentată miercuri în plenul reunit al Parlamentului.
Dezbaterea şi votul sunt programate pentru marţi, 5 mai, în plenul reunit.
Iar președintele Nicușor Dan pare convins că Ilie Bolojan nu are nicio șansă, așa că a anunțat că va chema partidele parlamentare la negocieri la Cotroceni, miercuri, 6 mai.