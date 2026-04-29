Acasa » Politică » PNL: moţiunea PSD‑AUR prezentată miercuri nu reflectă voinţa românilor. Atacul liberalilor după citirea moțiunii

PNL: moţiunea PSD‑AUR prezentată miercuri nu reflectă voinţa românilor. Atacul liberalilor după citirea moțiunii

Adrian A
29 apr. 2026, 14:25
PNL: moţiunea PSD‑AUR prezentată miercuri nu reflectă voinţa românilor. Atacul liberalilor după citirea moțiunii
Sursa foto: Partidul Naținal Liberal/Facebook
Cuprins
  1. Atacul liberalilor
  2. Calendarul moțiunii

Partidul Naţional Liberal a reacţionat dur după citirea în Parlament a moţiunii de cenzură depusă de PSD şi AUR, afirmând că iniţiativa ar exprima dorinţa conducerii PSD, nu voinţa cetăţenilor. Atacul liberalilor i-a vizat pe toți liderii PSD-ului.

Atacul liberalilor

Partidul Naţional Liberal a afirmat că moţiunea PSD‑AUR este doar dorința conducerii PSD şi nu reflectă opţiunile populaţiei. Se apără „sistemul de privilegii şi clientelism politic”, se arată în atacul liberalilor după citirea moțiunii depusă de PSD și AUR.

„Moțiunea PSD-AUR „Stingem Lumina” e dorința conducerii PSD, nu voința românilor.
Românii nu vor înapoi la sistemul de privilegii și clientelism politic. Vor reforme reale, instituții curate și un guvern care lucrează pentru ei — nu pentru baronii de partid.
PSD a ales să îngroașe obrazul și să apere un sistem pe care românii l-au sancționat deja la vot.
Vreți să știți exact ce vor românii? Deblocați-i pe rețelele de socializare. Sorin Grindeanu, Olguța Vasilescu, Claudiu Manda dați-le voie să vă scrie în comentarii ce doresc. Ascultați-i — dacă mai aveți curajul să o faceți.”, scriu liberalii într-un comunicat de presă

Calendarul moțiunii

Moţiunea de cenzură intitulată „STOP „Planului Bolojan” de distrugere a economiei, de sărăcire a populaţiei şi de vânzare frauduloasă a averii statului”, depusă de grupurile parlamentare ale PSD, AUR şi PACE – Întâi România, a fost prezentată miercuri în plenul reunit al Parlamentului.

Dezbaterea şi votul sunt programate pentru marţi, 5 mai, în plenul reunit.

Iar președintele Nicușor Dan pare convins că Ilie Bolojan nu are nicio șansă, așa că a anunțat că va chema partidele parlamentare la negocieri la Cotroceni, miercuri, 6 mai.

