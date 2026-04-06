Deputat AUR trimis în judecată. A instigat la incendierea unor instituții publice (VIDEO)

Tiberiu Boșutar, deputat AUR și coordonator al filialei AUR Bistriţa-Năsăud, a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului General, fiind acuzat de instigare publică. Într-o transmisiune live făcută pe rețelele de socializare în fața Instituției Prefectului, acesta a îndemnat la aruncarea în aer a instituției.

Acuzații grave pentru deputatul AUR

Anunțul trimiterii în judecată a fost făcut chiar de către procurorul de caz din cadrul Parchetului General, care a precizat că a finalizat cercetările și a dispus trimiterea în judecată a lui , deputat AUR, cercetat pentru instigare publică.

„La data de 07.12.2024, în jurul orei 13:00, în timp ce se afla pe strada Gării din municipiul Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud, în fața Instituției Prefectului Bistrița-Năsăud și a Biroului Electoral Județean Bistrița – Năsăud, pe fondul anulării alegerilor prezidențiale, folosind o transmisiune live prin intermediul unei platforme de socializare, pe care și-a creat un profil vizualizat de 84.800 de persoane, inculpatul a instigat publicul să săvârșească infracțiuni.

În mod concret, inculpatul a incitat la provocarea de revolte violente care să ducă la incendierea clădirilor instituțiilor publice, folosind în acest sens îndemnul către urmăritori: „Bă, ar trebui să aruncăm în aer clădirile astea”.

În rechizitoriu s-a reținut faptul că ordinea și liniștea publică au fost afectate de climatul tensionat determinat de instigarea la săvârșirea de fapte penale, precum și că dreptul la liberă exprimare nu este un drept absolut, acesta fiind susceptibil de anumite limitări, una dintre situațiile de excepție în care dreptul la liberă exprimare poate fi restrâns fiind aceea impusă în scopul prevenirii săvârșirii de infracțiuni.”, arată comunicatul Parchetului General.

Deputat AUR: „Ar trebui să aruncăm în aer clădirile astea, mă!”

„Ar trebui să aruncăm în aer clădirile astea, mă! Arestaţi-mă! Uite, îmi face semn colegul să tac din gură, că mă arestează pentru că instig. Instig la ce? La dreptul de a fi liber, la dreptul de a vorbi?

Oare cât timp o să fiu deputat, cât timp o să dureze până mă legaţi? Cât timp o să dureze până o să spuneţi că am fost şi eu hoţ de lemne şi că acum aţi aflat? Aţi reuşit să mă denigraţi şi eraţi la un pas să scăpaţi de mine. L-aţi scos din competiţie şi pe , şi pe Călin Georgescu. Da, eram pe punctul de a vota între o proastă şi un necunoscut, dar votam, că era democratic”., spunea Tiberiu Boșutar, în decembrie 2024, nemulțumit de decizia CCR de anulare a alegerilor prezidențiale.