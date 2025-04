Descoperire arheologică la locul învierii lui Iisus: dovezi care confirmă relatarea biblică

O echipă de cercetători a descoperit rămășițele unei grădini antice sub fundația Bisericii Sfântului Mormânt din Ierusalim, într-un sit considerat de tradiția ca fiind locul în care a fost înmormântat Iisus Hristos. Descoperirea ar putea oferi noi dovezi care susțin relatarea din Evanghelia după Ioan, transmite .

Potrivit Ioan 19:41: „În locul unde a fost răstignit era o grădină, și în grădină un mormânt nou, în care nu fusese pus nimeni încă. Acolo L-au pus pe Iisus.”

Grădină antică sub Biserica Sfântului Mormânt

Echipa de la Universitatea Sapienza din Roma a analizat resturi vegetale descoperite în timpul unor lucrări de renovare începute în 2022. Aceste resturi, conform datărilor preliminare, aparțin unei grădini cultivate ce ar fi existat în perioada precreștină, în jurul anului 33 d.Hr., data estimată a crucificării lui Iisus.

„Evanghelia menționează o zonă verde între Calvar și mormânt, iar noi am identificat aceste terenuri cultivate”, a declarat arheologul coordonator Francesca Romana Stasolla pentru The Times of Israel.

Un sit cu multiple straturi istorice

Potrivit lui Stasolla, biserica este construită deasupra unei cariere de piatră care a fost activă din perioada fierului. După abandonarea carierei, zona a fost transformată în teren agricol, unde au fost ridicate ziduri de piatră joase, iar spațiile dintre ele au fost umplute cu pământ.

În plus, cercetătorii au identificat și dovezi ale existenței unei necropole, cu morminte săpate direct în stâncă – o descoperire care susține ipoteza că locul ar fi fost folosit ca cimitir în perioada respectivă.

Dovezi în curs de analiză

Echipa a găsit urme de măslini și viță de vie, specii comune în regiune acum 2.000 de ani, dar testele de datare cu carbon-14, care pot confirma vârsta exactă a probelor, sunt încă în desfășurare.

Tot în cadrul săpăturilor recente a fost descoperită o bază circulară de marmură sub altarul care adăpostește presupusul mormânt al lui Iisus. Urmează să se stabilească originea și vechimea acestei structuri.

O altă descoperire: altarul pierdut

În iulie 2024, cercetătorii de la Academia Austriacă de Științe au anunțat o descoperire „senzațională”: un altar medieval dispărut după un incendiu din secolul al XIX-lea a fost găsit în incinta bisericii. Piatră, cu dimensiuni de 2,4 metri lungime și 1,5 metri lățime, era decorată cu ornamente tipice stilului roman medieval „Cosmatesque”.

Această tehnică decorativă, specifică maeștrilor artizani din Roma papală, presupunea reutilizarea marmurei antice pentru a crea modele geometrice complexe. Potrivit experților, prezența unui astfel de altar în Ierusalim arată sprijinul direct al papalității pentru afirmarea creștinismului în Orașul Sfânt.

Disputa asupra locului înmormântării

Descoperirea alimentază din nou dezbaterea istorică privind adevărata locație a mormântului lui Iisus. Mulți istorici susțin că Biserica Sfântului Mormânt este locul autentic, datorită prezenței unor morminte săpate în stâncă, datate în secolul I. Alți cercetători susțin că Mormântul din Grădină, situat în altă parte a Ierusalimului, corespunde mai exact descrierilor biblice.

Până la finalizarea tuturor analizelor, descoperirile recente oferă însă un nou argument în sprijinul tradiției care leagă Biserica Sfântului Mormânt de momentul central al creștinismului.